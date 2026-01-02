Domotek, Domenico Laganà: ‘Un anno da incorniciare’

Il capitano della Domotek Volley Reggio Calabria, Domenico Laganà, ripercorre una stagione straordinaria, tra successi sportivi e un legame sempre più forte con la città. In vista del doppio confronto casalingo, il 4 contro Galatone in campionato ed il 10 in Coppa contro Campobasso, l’obiettivo è riempire il palazzetto.

Il “Capitano ha argomentato della splendida serata “Sportspecialist Holiday Night”, organizzata dal network amaranto.”Sempre un piacere fare questi eventi in grande, perché è giusto ringraziare chi ci supporta durante la stagione per raggiungere i risultati e gli obiettivi sperati“. Così esordisce Domenico Laganà, capitano della Domotek Volley Reggio Calabria, in un momento di condivisione con la tifoseria e la stampa, sottolineando il valore del rapporto simbiotico con la città.

Intervistato dopo l’ultima fatica a Lecce, Laganà riconosce l’importanza di una pausa. “Sì, i cinque giorni di recupero sono serviti, appunto, a recuperare. Veniamo comunque da un periodo non facile fisicamente, ma quei giorni sono stati preziosi“.

E quando si tiravano le somme di un’annata che volge al termine, le parole del capitano si fanno cariche di emozione e orgoglio. “Un anno da incorniciare, sia quello della Domotek che il mio personale. Penso di aver raggiunto l’apice del mio percorso sportivo. E come Domotek, credo che abbiamo raggiunto dei risultati fantastici“.

Un bilancio che va oltre i successi. “Anche se, tirando le somme, non abbiamo vinto niente, è stato comunque un anno importantissimo. Da matricola abbiamo fatto un grande campionato arrivando ad un passo dalla Serie A2, e ora con la stagione 2025-26 stiamo andando abbastanza bene. Abbiamo già scritto pagine di storia”.

L’occhio è già rivolto al futuro immediato: un doppio scontro ravvicinato con il Campobasso, prima in campionato e poi in Coppa Italia. “Un incontro sicuramente interessante“, analizza Laganà. “La partita di campionato sarà la prima di ritorno per provare ad accorciare le distanze dalla vetta della classifica. E la Coppa è un evento a parte, una competizione a sé, ma molto importante. Noi l’abbiamo vissuta già in Serie B ed è bellissimo. Contro Campobasso… sì, attualmente è la nostra bestia nera “in coppa”. Speriamo bene, vogliamo riscattarci e vincere”.

.

La domanda più difficile arriva sul finale: preferirebbe vedere 9.000 persone al Palazzetto o celebrare la promozione in Serie A2? Laganà sorride, giocando con la provocazione. “È dura questa! È vero, però 9.000 persone al palazzetto sarebbe veramente da pelle d’oca. Io lo spero. Spero di riempirlo e prima o poi, secondo me, succederà“.