Domotek, Polimeni: ‘Una delle migliori prestazioni della stagione’

La Domotek Volley torna da Lecce con un successo che conferma la sua crescita nel campionato, consolidando il secondo posto in classifica. Mister Antonio Polimeni, cuore pulsante della progettualità amaranto, esprime grande soddisfazione per una prestazione che definisce “una delle migliori dell’anno”. La vittoria non è solo un risultato positivo per la classifica, ma rappresenta anche un’importante conferma del lavoro tecnico e mentale svolto dalla squadra in questa stagione.

Polimeni elogia la prestazione della squadra

“È stata una partita che abbiamo approcciato alla grande”, dichiara Polimeni. “Sicuramente una delle migliori prestazioni dell’anno, con una squadra completa in entrambe le fasi di gioco. Abbiamo fatto benissimo il cambio palla, a parte un momento nel secondo set in cui abbiamo subito un po’ la loro risalita. Ma nel break siamo stati fondamentali: abbiamo toccato tanto a muro, difeso tantissime palline e ricostruito gli attacchi con criterio. I ragazzi si sono superati in un campo difficilissimo, e questo fa doppiamente piacere”.

Il tecnico sottolinea che il successo è frutto di un impegno costante: “Questi ragazzi meritano la posizione in classifica che stanno mantenendo. L’impegno profuso durante tutto l’anno è stato enorme e li ha innalzati non solo a livello di classifica, ma anche a livello tecnico”.

Il valore dell’avversario e la crescita dei singoli

Polimeni riconosce la forza del Lecce, squadra in grado di ottenere risultati importanti come la vittoria contro il Sorrento: “Anche quando perdeva, come contro Lagonegro, il Lecce ha sempre espresso un buon livello di gioco. Noi siamo stati bravi a spegnere le loro qualità e a imporre la nostra voglia di vincere”.

Sebbene preferisca non focalizzarsi sui singoli, Polimeni non può evitare di evidenziare alcuni giocatori chiave: “Edoardo Murabito sta continuando il suo processo di crescita con merito e determinazione. E poi il tandem Lazzaretto-Laganà, Esposito, Marco Soncini… è una squadra che sta trovando tantissime certezze. Guardare Murabito e non solo lui all’inizio dell’anno e vederlo ora fa capire la mole di lavoro fatta da tutti noi”.

La mentalità vincente

Il mister insiste sull’importanza della costanza: “La costanza è il fattore predominante del nostro successo. Il livello di prestazione che abbiamo raggiunto è il risultato di un lavoro continuo. Essere secondi, terzi o quarti alla fine della stagione regolare conta relativamente. Quello che conta è festeggiare una stagione trionfale, indipendentemente dalla griglia dei play-off”.

All’inizio della stagione, pochi avrebbero scommesso sulla Domotek Volley, ma Polimeni ci ha sempre creduto: “Qualche giocatore, all’inizio, mi guardava come se fossi pazzo. Ma io ci ho sempre creduto, nel lavoro e nelle prestazioni. E oggi possiamo dire che il percorso sta dando i suoi frutti”.

Ultima giornata contro Ortona e poi i play-off

Domenica la squadra affronterà l’ultima giornata della stagione regolare contro Ortona, con l’obiettivo di chiudere in bellezza: “Sarà un’altra occasione per crescere. Sappiamo già che avremo ancora più pubblico, perché questi ragazzi meritano tutto l’entusiasmo che la nostra piazza sa regalare”.

Con un secondo posto ormai a portata di mano, la Domotek Volley si prepara ai play-off con determinazione, consapevole di aver già scritto una pagina indimenticabile della sua storia.