Domotek lotta ma la capolista ne ha di più: vince la Romeo Sorrento

Al PalaTigliana, la Domotek Reggio Calabria esce sconfitta per 3-0 contro un’indomabile Romeo Sorrento, quinta vittoria consecutiva per i campani ancora imbattuti. La formazione locale si dimostra, ancora una volta, tra le squadre maggiormente accreditate per vincere il torneo. La Domotek sfiora il traguardo nel primo set, insegue ma non riesce ad impattare nei restanti. È 0-3.

La cronaca del primo set

Tanta sicurezza negli attacchi per Sorrento, Baldi firma il primo break con l’ace, Tulone alza il muro e fissa il punteggio sul 6-2. Laganà tiene i suoi a galla, Pol non ci sta e con il lungo linea porta i suoi sul 10-6. Patriarca (incredibili le sue statistiche finali) attacca dal centro, Baldi sorprende la difesa della Domotek dalla seconda linea, a metà primo set il punteggio è sul 14-11.

La pipe di Wawrzynczyk funziona bene, Pol piazza l’ace per il 18-13. Laganà interrompe il parziale dei campani, mister Esposito richiama subito i suoi per limitare i danni, timeout Sorrento. Dal 22-19 per la capolista, Reggio inizia a crederci. Doppio ace dell’americano Lamp che vale il 23-22. Seguono errori al servizio da entrambe le parti. Pol chiude la pratica primo set con il lungo linea, termina 25-23 in favore della Romeo Sorrento.

Il secondo set

Inizio di set molto equilibrato, Patriarca continua a far male dal centro, Russo fa la differenza in ricezione, primo allungo Sorrento sul 5-3. Il videocheck sulla schiacciata di Lamp dà ragione agli ospiti. Alla pipe di Lamp risponde Wawrzynczyk, Patriarca non perdona, nuova parità sul 12-12. Monster block di Laganà per il doppio vantaggio Domotek.

Il servizio di Tulone si ferma sulla rete, Fortes schiaccia e Lazzaretto piazza l’attacco con intelligenza, 15-17 per i calabresi e timeout richiesto da mister Esposito. Baldi, a quel punto, sale in cattedra e aggiunge al tabellino due punti consecutivi, Lazzaretto controbatte ma Patriarca è incontenibile, attacca e difende con tanta solidità.

Il monster block del capitano di Sorrento vale il nuovo vantaggio dei padroni di casa, 19-18. L’asse Wawrzynczyk-Patriarca è letale, 5 punti consecutivi per Sorrento che pesano tantissimo sull’economia del secondo set, termina 25-21 in favore dei padroni di casa.

Terzo set

Ritmi lenti ad inizio set, gioie e dolori al servizio per le due squadre, l’equilibrio regna sovrano. Lamp con il diagonale per la parità, Baldi risponde e firma il vantaggio Sorrento, 5-4. Laganà si assume tutte le responsabilità del caso e suona la carica per i suoi, Baldi continua a macinare in attacco e riporta il punteggio in parità, 8-8.

Picardo fa la voce grossa a muro, Wawrzynczyk scaglia un diagonale vincente, Lamp schiaccia lungo e si ritorna in parità, 12-12. Il muro di Sorrento funziona, la Domotek commette qualche errore di troppo, parziale per i padroni di casa e timeout chiamato da mister Polimeni sul 16-13. Patriarca decisivo con gli attacchi centrali, Lamp forza il servizio ma si ferma sulla rete, 18-15 il punteggio.

Reggio Calabria perde le sue certezze in attacco, Fortes fa la differenza, Pol realizza l’ace del 21-17. Monologo Sorrento sul finale di set, termina 25-18.

Prossimo Incontro

La Domotek ritornerà in campo domenica 24 novembre alle ore 18 per affrontare, al Palacalafiore, il Sabaudia.

IL TABELLINO



ROMEO SORRENTO – DOMOTEK REGGIO CALABRIA 3-0

ROMEO SORRENTO: Tulone 2, Wawrzynczyk 11, Ciampa 2, Pol 5, Patriarca 10, Cremoni, Pontecorvo, Baldi 11, Filippelli, Becchio, Gargiulo, Fortes 3, Russo, Farcasiu. All. Esposito

DOMOTEK REGGIO CALABRIA: De Santis, Stufano 3, Galipó, Spagnol, Picardo 1, Lopetrone, Esposito 1, Lamp 8, Murabito, Pugliatti, Laganà 12, Soncini, Lazzaretto 7. All. Antonio Polimeni, Ass. Dal Pozzo

ARBITRI: De Simeis – Di Bari

VIDEOCHECK: Baldi

PARZIALI: 25-23 (29’), 25-21 (31’), 25-18 (27’)