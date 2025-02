Domotek: Stufano sui play off, gli obiettivi e il PalaCalafiore

Dopo una pausa rigenerante, il centrale della Domotek Volley, Alessandro Stufano, è pronto a tornare in campo con la sua squadra. In vista della prossima sfida contro Lecce, Stufano ha condiviso le sue impressioni sulla stagione, sui play-off e sulle nuove emozioni che il rinnovato PalaCalafiore di Reggio Calabria sta regalando a giocatori e tifosi.

Una pausa tra relax e pallavolo

“Personalmente, sono andato a trovare la mia ragazza a Belluno – racconta Stufano – Ho avuto anche la possibilità di vedere la Coppa Italia, che è stata una manifestazione bellissima. Quindi, la pallavolo non manca mai“.

Stufano non nasconde l’entusiasmo per il livello della Coppa Italia, definendola “di altissimo livello”, con squadre in gran forma come Belluno e Sorrento, quest’ultima vincitrice del trofeo.

“Si respirava un bel clima, partite davvero emozionanti”, ha aggiunto.

Il focus sui play-off e sulla sfida contro Lecce

“È difficile fare previsioni – ammette Stufano – Mancano ancora due giornate e gli accoppiamenti sono impossibili da prevedere. Adesso, però, ci concentriamo su Lecce. È una gara tosta, come tutte. Hanno battuto Sorrento, sono una squadra che, se gioca bene, può mettere in crisi chiunque. Noi andiamo là preparati e cerchiamo di esprimere il nostro gioco“.

Una stagione da favola per la Domotek Volley

“Chiaramente, la stiamo vivendo giornata per giornata – risponde Stufano – Sembra una bella favola sportiva. È dall’inizio dell’anno che continuiamo a stupire, ma secondo me non è frutto del caso. Abbiamo una bella squadra che gioca bene, e questo è ciò che conta. I risultati arrivano da soli“.

Stufano sottolinea anche il contributo di tutta la rosa:

“C’è stato spazio per tutti, dall’inizio dell’anno a oggi. Anche durante gli infortuni, chi è subentrato ha reso molto bene“.

Il ritorno di Saverio De Santis e l’apporto della squadra

“L’assenza di Saverio ci ha pesato – ammette Stufano – Non solo in partita, ma anche negli allenamenti. Si sente la sua mancanza. Però, Massimiliano Lopetrone, non è da meno. Lo reputo un grandissimo giocatore e lo ha dimostrato in campo. Siamo riusciti a trovare un equilibrio anche con chi entra dalla panchina“.

Il nuovo PalaCalafiore di Reggio Calabria: un’esperienza unica

“È bellissimo vederlo per la prima volta – dice Stufano – Tutto è un po’ diverso, dalle luci al cubo. Ci stiamo adattando, ma non penso che diventi un problema. Anzi, sarà qualcosa in più per il pubblico”.