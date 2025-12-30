Domotek Volley celebra Billy Gurnari: ‘Allenatore Benemerito Fipav’

Un’emozionante serata per celebrare i valori dello sport, i traguardi raggiunti e le persone che ne sono protagoniste. Si è tenuta ieri, nella sala Federica Monteleone di Palazzo Campanella, sede del Consiglio regionale della Calabria, la cerimonia organizzata dalla Fipav.

Tante novità, tra le quali spicca l’ufficialità del importantissimo ritorno della nazionale maggiore nel prossimo mese di agosto al Palacalafiore e tante premialità nel ricordo del Presidente Giuseppe Cormaci.

Standing ovation per il conferimento del prestigioso riconoscimento di Allenatore Benemerito della FIPAV al direttore tecnico amaranto, Bruno “Billy” Gurnari.

L’evento è stato un momento di aggregazione e di riflessione su uno sport che anima intere generazioni, ma che deve fare i conti con una grave carenza di impianti sul territorio, limitando le possibilità di allenamento e di gara per le società.

Dopo un minuto di silenzio dedicato alla memoria dello storico presidente del comitato territoriale Fipav, Peppino Cormaci, la serata ha vissuto i suoi momenti salienti. Sono stati celebrati i meritati successi della stagione 2024/2025.

Protagonista importante della serata è stato Billy Gurnari, vicepresidente della Fipav Calabria e direttore tecnico della Domotek Volley, alla quale ha legato il suo nome e la sua lunga esperienza. “La pallavolo è la mia vita”, ha esordito Gurnari, ripercorrendo una carriera iniziata a 12 anni nell’oratorio della Candelora, “una fucina per noi ragazzi”, e proseguita per oltre 35 anni in panchina, dopo l’esperienza da giocatore. “Ho allenato tutte le categorie, arrivando all’A2 nel maschile e all’A1 nel femminile. Sono stato sempre con i giovani, che mi hanno dato le più grandi soddisfazioni. Mi riconoscono la capacità di aver contribuito alla loro crescita umana, oltre che tecnica. Questa per me è una soddisfazione impagabile”.

“Nonostante il prestigio della Stella al merito Tecnico ricevuta dal CONI – ha proseguito Gurnari – la benemerenza della Fipav ha per me un significato davvero speciale. In essa vedo i volti dei giovani che ho allenato e la gioia delle relazioni umane che abbiamo coltivato e che ancora esistono”.

Alla celebrazione hanno presenziato, per Domotek Volley, il direttore generale, l’avv. Marco Tullio Martino, il direttore sportivo Cesare Pellegrino – compagno di viaggio e di campo di Billy fin dagli inizi – e il dirigente Fortunato Buonsanti, a testimonianza del profondo legame tra il club e il territorio e del valore riconosciuto a una figura cardine come quella di Billy Gurnari per la crescita della pallavolo reggina.