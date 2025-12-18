Domotek Volley: Billy Gurnari è il nuovo direttore tecnico

Una svolta strategica per la Domotek Volley Reggio Calabria. Oltre alla serie A3 anche le sue squadre parallele di Serie C Femminile e Maschile compreso l’intero settore giovanile, la società rappresenta una realtà di primo piano nel panorama pallavolistico calabrese. Adesso la società, con i gradi di massima espressione del volley maschile in Calabria, si dota di una figura di assoluto valore, storia e prestigio: il direttore tecnico Billy Gurnari.

Una vera e propria istituzione del volley regionale con risonanza nazionale. Questa mossa segna un passo importante nella crescita strutturale del sodalizio amaranto, con l’obiettivo di potenziare la visione di insieme e la sinergia tra tutte le componenti.

Billy Gurnari non è un nome nuovo per gli addetti ai lavori. La sua è una carriera lunga e ricca, costruita sul campo e dentro le istituzioni pallavolistiche. Sempre attivo in ambito federale, è stato per quattro anni consigliere federale del Comitato Regionale Fipav Calabria e, da quest’anno, ha assunto l’incarico di Vice Presidente del Comitato Regionale.

Il suo percorso tecnico è di altissimo livello: diplomato ISEF, ha scalato tutti i gradini della formazione tecnica nazionale Fipav, partendo da incarichi provinciali e regionali fino a raggiungere i vertici. La sua avventura in panchina è iniziata nel lontano 1983 con la Mangiatorella. Da lì, ha lasciato il segno in numerose società reggine di rilievo: Jonicagrumi, Italsomac, Farmasport, Target, Nausicaa, Dacca e, più recentemente, la Luck. Il suo palmarès è costellato di successi, anche a livello giovanile, testimonianza di una capacità di lavoro che guarda tanto al risultato immediato quanto alla crescita dei giovani talenti.A più battute inserito negli staff tecnici azzurri delle selezioni giovanili.

La nuova figura del Direttore Tecnico avrà un ruolo centrale e trasversale. A Gurnari sarà affidato il compito di occuparsi della gestione organizzativa generale delle attività tecniche, del coordinamento tecnico tra le diverse squadre (Serie C Femminile, Serie C Maschile, settore giovanile) e del fondamentale raccordo tra il management, lo staff tecnico, gli atleti e tutto l’ambiente del club.

La dirigenza della Domotek Volley considera questa nomina strategica per il futuro. “La grande e comprovata esperienza di Billy è garanzia di sicurezza ed affidabilità per il club. Siamo convinti che il raggiungimento dei nostri obiettivi, che non saranno solo quelli meramente sportivi e di risultato sul campo, ma anche di sviluppo strutturale e di formazione, passerà attraverso il suo prezioso lavoro di coordinamento e visione d’insieme“.

Con l’ingaggio di Gurnari, la Domotek Volley Reggio Calabria lancia un chiaro segnale di ambizione e di voler costruire un progetto solido, ponendo al centro la competenza e una regia tecnica unitaria.