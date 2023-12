Domotek Volley, il DG Martino: 'Organizzazione, programmazione ed un grande gruppo'

Strapazzante nel gioco, disarmante per qualsiasi avversario. La Domotek Volley Reggio Calabria non conosce ostacoli e continua la sua inarrestabile marcia consolidando il primato in classifica a suon di vittorie e senza lasciare neppure le briciole a chiunque. Compresa l’Aquila Bronte che si presentava al Palacalafiore è vero con qualche recente inciampo, ma anche da squadra tra le favorite. Niente da fare, la regola del 3-0 è stata perentoria anche questa volta con la squadra di coach Polimeni dominante e decisamente superiore. Ne parliamo con il DG Marco Tullio Martino, entusiasta di questa prima parte di stagione, ma anche consapevole che il cammino è ancora molto lungo: “Dal punto di vista societario c’è una enorme soddisfazione per come si sono evolute le cose sul piano dell’organizzazione e della programmazione. Il nostro lavoro viene riconosciuto anche dalle società avversarie soprattutto quando giochiamo in casa, riceviamo molti complimenti. Siamo partiti da zero e questo non va dimenticato, certamente dobbiamo ancora crescere su più fronti, come per esempio con il settore giovanile. Stiamo già pensando al futuro.

Adesso la domanda che ci poniamo è: siamo veramente così forti? Al momento, però, questa risposta non possiamo averla e forse la Coppa Italia può darci già una prima idea. Tecnicamente questa prima parte di stagione ci dice che siamo superiori a tutti anche dando uno sguardo alla classifica, ma la cosa più sorprendente è la forza mentale di questo gruppo, capace di reagire di fronte alle difficoltà che si incontrano, elemento questo che può in futuro fare una ulteriore differenza. Stiamo lavorando su alcune operazioni simpatia per incrementare ulteriormente il numero di spettatori al Palacalafiore. La gente prima veniva semplicemente a vedere le partite, adesso li sentiamo tifare. Prossimo step sarà il coinvolgimento delle scuole e di altre società del nostro territorio, discorso quest’ultimo già concluso con il Bocale. Siamo impegnati molto anche sul sociale, vedi iniziativa in occasione dell’ultima partita giocata. Permettetemi di ringraziare il coach Antonio Polimeni ed il Team Manager Corso per il percorso che insieme stiamo portando avanti, persone preziose. E poi una citazione particolare al piccolo Mario, il mio quarto figlio, nato da poco. E’ la sua prima vittoria…(ride)”.

Viola e LFA Reggio Calabria

“Con la Viola c’è un bellissimo rapporto. Viviamo e condividiamo la stessa struttura e siamo contenti di essere entrambi in testa alla classifica. La società neroarancio ha chiaramente un altro blasone, una grande storia, noi abbiamo iniziato adesso speranzosi che il nostro percorso di crescita possa essere costante nel tempo. Per quello che riguarda il calcio, sono molto felice che gli amaranto abbiano conquistato la terza vittoria consecutiva e si stia scalando la graduatoria. Mi sembra superato quel periodo delle contestazioni e speriamo di rivedere la società nei palcoscenici che merita. Siamo per lo sport, per la condivisione delle gioie”.