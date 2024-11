Vittoria schiacciante contro Napoli, Esposito: ‘Decisivi i cambi’

Un 3-0 importante e significativo contro Napoli, davanti ad una bellissima cornice di pubblico. Il Palacalafiore ha risposto presente, con grinta, numeri e determinazione. Oggi, gli allenamenti giornalieri sono concentrati per provare a mettere in difficoltà la fortissima Romeo Sorrento.

“Gara come ce l’aspettavamo. Eravamo abbastanza tesi e siamo cresciuti palla dopo palla. Il risultato si è visto. La cosa positiva è che chi è entrato dalla panchina, vedi Spagnal e Soncini (specialmente in ricezione), sono stati veramente fondamentali per la vittoria della partita. Un terzo set importante da tutti i punti di vista”.