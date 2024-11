Domotek, il DG Martino: ‘Dobbiamo e vogliamo vincere’

Domenica 10 ottobre 2024, tempo di volley a Reggio Calabria. Gli amaranto della Domotek sfidano la Gaia Energy Napoli, un team preparato e temibile. Con sei punti in tre gare, i reggini vogliono continuare a far bene. Siamo alla vigilia della seconda giornata in casa della Domotek e incontriamo il Direttore Generale Marco Tullio Martino per un’analisi delle progettualità societarie e della prossima sfida.

Come sta la squadra

“La squadra sta bene. Sta lavorando duro. Siamo reduci da una rimonta sfiorata nel suo intero in quel di Campobasso. Siamo contenti della seconda parte della partita. Il morale è alto: ci sarebbe piaciuto tornare a casa con una vittoria ma, a dirla tutta, per noi è un bicchiere mezzo pieno”.

Mission societaria e sinergie

“Vogliamo crescere come società, come movimento, come contesto, come ospitalità verso le squadre avversarie. Abbiamo grandi rapporti con le altre squadre: sono momenti di crescita giornalieri. In più c’è una bella empatia con le squadre ‘vicine di casa’. Nell’ultima in casa c’erano ospiti i cestisti della Viola Basket, non dimentichiamoci che la nostra annata è nata insieme alla Reggina del calcio in una meravigliosa presentazione che si è tenuta al Castello Aragonese di Reggio Calabria.

Per la partita odierna, sottorete alle ore 18 di domenica contro Napoli, avremo l’onore di ospitare i cestisti della Reggio Basket In Carrozzina, militanti nella massima serie. Un segnale di unione, sinergia e svolta per lo sport alle nostre latitudini”.

Pronostico per la gara

“Dobbiamo e vogliamo vincere”.