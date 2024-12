Volley: Domotek da urlo, sei una favola meravigliosa

Uno spettacolo da sogno per Reggio Calabria sportiva sempre più in alto

Domotek da urlo: il volo continua. Una favola sportiva meravigliosa e mai doma. La Domotek vince ancora, inizia molto bene il girone di ritorno e batte una volitiva Avimecc Modica replicando il successo del girone di andata. Il tour de force natalizio, fatto di impegno e sacrificio, funziona. Pubblico delle grandi occasioni e gara più che combattuta contro un super avversario. Uno spettacolo da sogno per Reggio Calabria sportiva sempre più in alto.

L’inizio è combattutissimo. Lazzaretto da un lato e Padura Diaz dall’altro mostrano la propria forza (5-5). Zappoli e Laganà firmano l’undici a nove. Una palla eroica di De Santis galvanizza il numeroso pubblico presente. L’equilibrio regna sovrano: massimo due punti di gap per una squadra o per l’altra. Per attendere un più tre, la Domotek usufruisce positivamente di un video-check richiesto (18-15). Padura firma il 18-16. Reggio cerca il guizzo con Lazzaretto (21-18). Padura e Buzzi, però, non ci stanno. Modica arriva sul 21 a 20 costringendo gli amaranto al time-out. Matani firma l’ace che vale la parità. L’asse Esposito-Lazzaretto rimanda la Domotek avanti che resiste ai contrattacchi avversari (23-21). Il primo set point lo conquista Reggio Calabria con l’ace di Laganà (24-21). Dopo la giocata in riscossa di Padura Diaz, Picardo, sotto rete, firma la giocata decisiva di primo set (25-22).

Secondo set e riscatto di Modica

Sostanziale equilibrio anche nel secondo set. Padura e soci allungano sul 5 a 8. Zappoli, impattante accanto agli amaranto, firma il controbreak (8-8). Modica reagisce ancora con il giovane Barretta in evidenza (9-12). L’ace di Padura Diaz firma il 16 a 12. Laganà prima e Lazzaretto successivamente vanno a punto provocando il riavvicinamento dei locali (15-17). Stufano firma il pari (17-17). Il finale è combattutissimo. Troppi errori per gli amaranto: 20-23 ed i siciliani intravedono il traguardo del pari. Reggio combatte ma Modica conquista la palla del set point: Padura Diaz spreca il servizio (23-24) ma Capelli, successivamente, indovina la schiacciata che chiude il secondo set ristabilendo la parità.

Parte bene anche nel terzo set Modica con Buzzi in evidenza (5-5). Si è sul dieci pari con la bella schiacciata di Lazzaretto. Un gran muro di Esposito firma il 14 a 13. Modica ne ha di più e vola sul più quattro (16-20) con Barretta in assoluta evidenza. Laganà non ci sta e realizza immediatamente due punti (18-20). Kevin Lamp segna il punto del meno uno (19-20). Gli amaranto di mister Polimeni combattono e raggiungono con grinta il venti pari. Il maxi break continua fino al 23 a 20. Stufano centra il punto del set-point e quello della vittoria caricando a mille il pubblico del Palacalafiore. È 2-1 (25-21).

Quarto set e vittoria Domotek

Il capitano Domenico Laganà parte a mille nel quarto set (4-1). Gli amaranto sono molto più fluidi e con estrema voglia di vincere (6-2). Modica reagisce con l’ace di Matani (6-4). Ottime risposte anche da parte di Buzzi e la gara si riapre. Gli ospiti pagano diversi errori al servizio (14-11). Lazzaretto centra il 15 a 12 dalla seconda linea e il 18 a 14, sempre con estrema forza e precisione. L’ace di Zappoli esalta la platea (19-14). Laganà, con forza, firma il 20 a 16, 21 a 17 e il 22 a 18 da vero condottiero. Tre errori pesanti al servizio della Domotek pesano sullo slancio finale. È enorme e ben fatto il contributo di Zappoli per il 23 a 19. Barretta, il migliore dei suoi, non molla e firma il nuovo riavvicinamento (23-21). All’uscita dal time-out ancora Zappoli firma il 24 a 21. Padura Diaz annulla il primo match-point. 25 a 22 finale complice il grande attacco conclusivo.

Domotek Volley Reggio Calabria – Avimecc Modica 3-1

(25-22, 23-25, 25-21, 25-22)