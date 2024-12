Domotek Volley, Polimeni: ‘Coppa Italia, un traguardo incredibile’

Grande entusiasmo in casa Domotek Volley Reggio Calabria dopo la vittoria contro l’Aurispa Lecce. Il mister Antonio Polimeni, intervistato al termine della partita, non ha nascosto la sua soddisfazione per la prestazione dei suoi ragazzi e per l’atmosfera incredibile creata dal pubblico del PalaCalafiore.

“È stata una serata bellissima, con un coinvolgimento incredibile. La programmazione estiva ha dato i suoi frutti, andando oltre ogni più rosea aspettativa”, ha dichiarato Polimeni. “Questo traguardo al primo anno è incredibile, ma il merito è tutto dei ragazzi, per l’impegno che mettono durante la settimana e per l’amore che dimostrano in partita“.

La forza del gruppo

Il mister ha poi sottolineato la forza del gruppo, capace di rimontare nel secondo e terzo set:

“Siamo una grande squadra che sa giocare bene a pallavolo. Dobbiamo puntare su questo per migliorare ancora“.

Polimeni ha speso parole di elogio anche per i tifosi reggini, accorsi numerosi al palazzetto nonostante la concomitanza con le festività natalizie:

“Vedere tanta gente al palazzetto è un orgoglio. La società è stata brava a creare un senso di appartenenza totale tra la città e i giocatori. I nostri ragazzi ci mettono il cuore in tutto ciò che fanno“.

Il valore del Capitano Laganà e la Coppa Italia

“Conosco bene il suo valore e lo stiamo apprezzando giocata dopo giocata ma, la vera forza è il nostro gruppo che cresce allenamento dopo allenamento con spirito di sacrificio ed abnegazione”.

Infine, un commento sulla qualificazione alla Coppa Italia:

“Arrivare a questo traguardo al primo anno era impensabile, visto il roster giovane. Con l’arrivo di Enrico Zappoli abbiamo alzato ulteriormente il livello di qualità. Ma la vera forza di questo gruppo è la capacità di darsi obiettivi giornalieri che portano a miglioramenti pazzeschi”.

Insomma, un Polimeni raggiante che si gode il momento magico della sua squadra, pronta a vivere nuove emozioni nella Coppa Italia.