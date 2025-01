Domotek Volley, Polimeni: ‘Reazione straordinaria! Questi ragazzi sono eccezionali’

Antonio Polimeni, coach della Domotek Volley Reggio Calabria, commenta con entusiasmo la vittoria per 3-0 contro Energy Time Spike Campobasso, una reazione importante dopo la sconfitta di Ortona nel quarto di finale Nazionale della Dal Monte Coppa Italia di Serie A3.

“L’approccio al match è stato eccezionale”, esordisce Polimeni. “I ragazzi non hanno digerito la sconfitta dell’andata (terminata 3-2) e, nonostante l’influenza che ha colpito il gruppo in massa, hanno messo in campo la giusta reazione. La voglia di rialzarsi dopo Ortona, inoltre, è stata fondamentale“.

Una vittoria netta e meritata

“È stato importante vincere in maniera così netta”, sottolinea Polimeni. “Nel terzo set c’è stato un calo di concentrazione, ma siamo stati bravi a uscirne fuori con la voglia di vincere”.

Il coach su Marco Soncini

“Si è sacrificato tantissimo nelle ultime partite. Oggi l’abbiamo visto in grande spolvero. L’ho portato io per la prima volta in Italia e credo moltissimo in lui e nelle sue indiscusse capacità”.

Il campionato

“Abbiamo iniziato il campionato con l’obiettivo della salvezza. Ma i ragazzi sono stati straordinari e i miglioramenti giorno dopo giorno sono paurosi. Sono ragazzi eccezionali. Hanno voglia di mettersi in mostra, di lottare e sacrificarsi e continuano a farlo con ottime prestazioni”.

Antonio Polimeni e la Domotek Volley si godono una vittoria importante, che conferma la crescita della squadra e la sua capacità di reagire alle difficoltà.