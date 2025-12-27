La Domotek Volley Reggio Calabria premiata a ‘Salotto Dilettanti’

Un evento per celebrare il cuore pulsante dello sport . Si è tenuto nei giorni scorso, presso il Palazzo della Cultura di Pizzo, “Salotto Dilettanti”, iniziativa nata per valorizzare il ruolo sociale e sportivo delle società calabresi, creando un ponte tra il mondo dell’associazionismo, le istituzioni e il territorio.

Tra i grandi protagonisti della serata, la Domotek Volley Reggio Calabria, massima espressione della pallavolo regionale, è stata accolta con grande prestigio e ha ricevuto un meritato premio per i traguardi raggiunti nelle ultime stagioni, confermandosi come un punto di riferimento assoluto.

A rappresentare la storica società reggina, un duo di primo piano: il Direttore Generale, l’Avvocato Marco Tullio Martino, e il Direttore Sportivo, Cesare Pellegrino, gloria indiscussa del volley a Reggio Calabria, arricchita da una significativa esperienza in maglia azzurra. La loro presenza ha sottolineato l’importanza dell’evento e il valore riconosciuto al lavoro della Domotek.

La serata è stata impreziosita dal collegamento con Francesco Repice, storica voce dello sport azzurro.

Inoltre un premio speciale è stato destinato alla FIPAV Calabria. A ritirare il riconoscimento per la Federazione è stato il Vicepresidente Regionale, Billy Gurnari figura di spicco del movimento, da qualche giorno, nuovo Direttore Tecnico del club amaranto.

L’evento “Salotto Dilettanti” si è così confermato come un momento di condivisione, riconoscimento e visione futura. Per la Domotek Volley, ricevere un tale encomio in una cornice istituzionale e regionale non è solo un attestato di merito sportivo, ma la conferma di essere un pilastro della comunità, capace di unire passione, risultati e un solido legame con il territorio calabrese.