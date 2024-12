Domotek Volley, un Natale amaranto: sfida di Santo Stefano contro Modica

Giro di boa nel campionato di Serie A3 Credem. Sosta per il Natale? Niente affatto. Si gioca, per un Natale amaranto. Un Natale tutto da vivere sotto rete, tra una ricezione e una schiacciata vincente. Un buon modo per ritrovarsi e sostenere la squadra rivelazione dello sport reggino, la Domotek Volley.

Terzo posto in classifica, qualificazione alla Coppa Italia (da giocarsi nuovamente in casa di Ortona) di categoria al primo anno di partecipazione al campionato di Serie A3 Credem accanto a un’opera di coinvolgimento cittadino senza precedenti, con cifre al Palasport che hanno superato, a ogni partita, le mille persone presenti. Cifre da record per il volley in questa categoria, cifre importanti per una Reggio Calabria sportiva che ha voglia di volley, di sport sano e di un ambiente conviviale e coinvolgente che convince ogni giorno di più.

Santo Stefano, Natale amaranto sotto rete

Il giorno di Santo Stefano alle ore 19, dunque, la Città di Reggio Calabria è pronta per sostenere ancora una volta i ragazzi allenati da Mister Polimeni che, prima della piccola sosta di campionato, giocheranno ancora il 29 dicembre in casa del forte Lagonegro. L’avversario di turno è l’imprevedibile Avimecc Modica, squadra in ascesa (14 punti in classifica contro i 20 dei reggini) e collettivo collaudato che ha venduto cara la pelle, seppur cedendo il passo contro la capolista Romeo Sorrento.

1 a 3 a favore di Capitan Laganà e soci nella sfida di andata (doppie cifre per Barretta, Capelli e Chillemi per i siciliani, Stufano, Soncini e Lazzaretto per i reggini in quell’occasione). Classica diretta sul canale di Lega Volley con la telecronaca di Giovanni Mafrici a partire dalle ore 18.50. Arbitrano i signori Giovanni Ciaccio di Altofonte (Pa) e Danilo Domenico De Sensi di Lamezia Terme.