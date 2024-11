Domotek da sogno: vittoria corsara a Castellana Grotte

Bottino pieno e volo in classifica per i ragazzi di mister Polimeni, capaci di liquidare in 3 set la pratica pugliese

Una Domotek cinica, concreta, volitiva e convincente vince anche in trasferta. Bottino pieno e volo in classifica per i ragazzi di mister Polimeni, capaci di liquidare in 3 set la pratica pugliese.

La cronaca

Dopo una prima fase di studio, Castellana, nonostante l’assenza di Zornetta, cerca il break (9-5) con Renzo, Carta e Marra in evidenza. Laganà (10 punti solo nel primo set) e compagni recuperano immediatamente (9-9). Il primo set si rivela molto combattuto (18-15), con un rush finale punto su punto.

Un parziale di 5-0 premia i ragazzi di mister Polimeni: come accaduto anche nell’ultima partita in casa, la decide Enrico Lazzaretto (23-25).

Nel secondo set, nonostante i recuperi e l’energia dei locali, la Domotek prova a spiccare il volo (7-11). Castellana, però, con grinta, entusiasmo e la forza dei giovani non molla (14-17). I reggini allungano (17-22) e chiudono il set 19-25.

Parte molto bene anche nel terzo set la Domotek (3-7), ma Castellana si rifà sotto, complice buone difese e maggiore precisione offensiva. Tengono botta i reggini con la solidità di Stufano e Soncini e la Domotek allunga sul 13-17.

Timeout obbligatorio per Castellana. Al rientro non cambia la musica, importante il break di Laganà che porta i reggini sul 16-22. Castellana prova il tutto per tutto, ma è la schiacciata di Lazzaretto che permette alla Domotek di vincere l’incontro con un solidissimo 0-3. Da sottolineare l’ottima prova di Laganà, autore di 23 punti.

Castellana – Domotek Reggio Calabria 0-3 (23-25, 19-25, 19-25)

Castellana: Marra 4, Guglielmi, Mondello 3, Ciccolella 5, Guadagnini, Russo, Carta 10, Cappadonna 2, Buy, Didonato, Renzo 7, Iervolino, Casaro 12. All. Barbone, Ass. Valente.

Domotek Reggio Calabria: De Santis, Stufano 4, Galipò, Picardo 4, Lopetrone, Esposito 1, Lamp, Murabito, Pugliatti, Laganà 23, Soncini 10, Lazzaretto 9. All. Polimeni, Ass. Dal Pozzo.