Domotek Volley Reggio, Falcomatà: ‘La vostra promozione inorgoglisce l’intera comunità’

La Domotek Volley Reggio Calabria, appena promossa in Serie A3, è stata ricevuta nel Salone dei Lampadari “Italo Falcomatà” di palazzo San Giorgio. Una stagione esaltante che ha portato, vittoria dopo vittoria, alla celebrazione meritata per il sodalizio che ha conquistato le vette della pallavolo maschile nazionale, arrivando alla promozione nella massima serie.

All’evento c’erano il sindaco Giuseppe Falcomatà, con il delegato allo Sport Giovanni Latella, Antonio Polimeni, il coach, e Marco Martino, direttore generale. Nel salutare la Domotek Reggio Calabria, il primo cittadino ha spiegato: “Abbiamo ritenuto doveroso ospitarvi qui, prima del “rompete le righe” al termine di questa cavalcata che ha portato a uno straordinario risultato sportivo che ha una valenza sociale e che rende onore alla città perché ci dà l’ulteriore dimostrazione di quanto anche attraverso lo sport e l’impegno nel territorio può crescere una città e si può rilanciare a livello nazionale l’immagine bella e pulita della nostra Reggio. Diamo valore e ringraziamo chi investe nello sport e nella nostra città e di operare e cooperare affinché le cose possano migliorare: un ringraziamento esteso a chi ha messo in campo, a livello societario, una squadra che ha fatto una cavalcata straordinaria fino alla promozione, e ai ragazzi che ci hanno messo il loro impegno, la loro professionalità. Lo dimostra l’entusiasmo dell’ultima gara casalinga, in cui si è respirata la partecipazione, l’attaccamento e la voglia di una città di tornare ad appassionarsi anche alla pallavolo. La nostra città ha conosciuto bellissime stagioni di sport, nel calcio, basket e pallavolo: è una piazza che si infiamma facilmente ma che quando crede in un progetto sportivo, al di là dei tempi in cui arriva il successo, partecipa e supporta chi ha restituito la gioia“.

L’Amministrazione comunale, per bocca del sindaco ha poi ribadito 2l’impegno delle istituzioni a continuare a stare a fianco alla Domotek, a supportarla e a voler fare ancora di più rispetto alle proposte che arriveranno dalla società per poter lavorare in un contesto ancora più entusiasmante e aiutare i tifosi a supportarla nel migliore dei modi”.

Il sindaco ha consegnato una targa consegnata alla società che riporta la dicitura “Alla Domotek Reggio Calabria per la straordinaria impresa sportiva che ha consentito di scrivere una splendida pagina di storia dello sport reggino, con la promozione del campionato A3 di pallavolo che inorgoglisce l’intera comunità”. Anche la società ha voluto omaggiare l’Amministrazione con una targa per ringraziare per il supporto ricevuto.

“Onore a questi ragazzi – ha chiarito coach Polimeni – avete scritto la prima pagina di questa società e di questa città che ha la necessità di tornare ai livelli che le competono a livello sportivo. Il nostro obiettivo è non solo indirizzare questo sport verso i massimi livelli, ma anche supportare tutte le altre realtà con cui abbiamo una simbiosi importante“.

“Grazie per la piacevole sorpresa, siamo orgogliosi e felici di essere qui oggi per avere regalato un successo professionale che sia di tutta la città. Lo abbiamo detto all’inizio della nostra storia la scorsa estate a palazzo Alvaro che avremmo fatto parlare il campo e così è stato: siamo orgogliosi del verdetto finale che ci ha portati a realizzare questo sogno perché al primo anno non era facile e scontato. Grazie ai nostri ragazzi che ci hanno fatto vivere il campionato sempre col vento in poppa che ha fatto crescere l’entusiasmo del popolo reggino. Per noi oggi questo traguardo è un punto di partenza, vogliamo crescere con l’umiltà che ci ha contraddistinti sin dai primi passi” ha aggiunto il direttore Martino.