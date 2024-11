Domotek Volley sfida Napoli al PalaCalafiore: in palio punti preziosi

Reggio contro Napoli. Sfida molto interessante al PalaCalafiore di Reggio Calabria. Ritorna in campo la Domotek Volley Reggio Calabria, pronta a coinvolgere e appassionare la platea reggina, splendida ed accogliente nella prima partita in casa, vinta al tie-break contro Lagonegro.

Gli amaranto di Mister Polimeni affrontano i partenopei di Sergio Calabrese.

I calabresi sono a caccia di conferme e miglioramenti dopo aver conquistato 6 punti in tre partite:

Napoli, invece, ha avuto un esordio difficile con una sconfitta contro la capolista Sorrento a Sabaudia, ma ha ottenuto una vittoria per 3-2 nella terza giornata contro Modica.

Si gioca il quinto turno di campionato. Capitan Laganà e soci dovranno fare grande attenzione al tandem di schiacciatori formato da Leonardo Lugli e Simone Starace, entrambi affidabili e convincenti.

Tante e coinvolgenti le iniziative societarie per rendere ancor più caloroso il PalaCalafiore.

“Vogliamo crescere come società, come movimento, come contesto, come ospitalità verso le squadre avversarie. Abbiamo grandi rapporti con le altre squadre: sono momenti di crescita giornalieri. In più, c’è una bella empatia con le squadre vicine di casa. Nell’ultima in casa c’erano ospiti i cestisti della Viola Basket. Non dimentichiamoci che la nostra annata è nata insieme alla Reggina del calcio in una meravigliosa presentazione che si è tenuta al Castello Aragonese di Reggio Calabria. Per la partita odierna, sottorete alle ore 18 della domenica contro Napoli, avremo l’onore di ospitare i cestisti della Reggio Basket In Carrozzina, militanti nella massima serie. Un segnale di unione, sinergia e svolta per lo sport alle nostre latitudini”.