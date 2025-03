Domotek Volley: una grande crescita e non solo sportiva. Il sito, le idee, i progetti

Sotto rete, in tutti i sensi. La Domotek si propone anche sulla rete di Internet con un nuovo sito intrigante e moderno che apre la corsa al PlayOff. Si chiama reggiocalabriavolley.it

Un appuntamento importante che arriva alla vigilia dell’inizio dei Playoff. La squadra reggina rinnova la sua presenza online in vista del grande appuntamento con la postseason che vedrà arrivare in riva allo Stretto Lecce, domenica alle ore 16:00.

Marco Tullio Martino, DG della Domotek Volley Reggio Calabria, ha dichiarato: “Il lavoro con le scuole è frutto della programmazione con i dirigenti Crucitti e Pellegrino, puntellata fin dall’inizio, portata avanti con le nostre competenze e capacità. Tutti insieme, settimanalmente, chiudiamo i vari cerchi di una programmazione che parte da lontano. Abbiamo una squadra fortissima di dirigenti, uomini e donne che si spendono togliendo tempo a lavoro e famiglia per tenere in piedi questo mondo meraviglioso rafforzato oggi dalle vittorie. Parte poi tutto dal campo e da questi meravigliosi ragazzi che ogni domenica ci regalano queste grandi vittorie e queste soddisfazioni. Senza di loro non riusciremmo ad avere i risultati che abbiamo. Questi ragazzi da agosto stanno costruendo un percorso vincente che oggi ci fa gonfiare il petto alla vigilia dei Playoff da protagonisti.

Il sito web è una risposta alle sollecitazioni del pubblico, sempre più numeroso e importante. Abbiamo un pubblico che non è solo presente, è festoso, tifa per questi ragazzi. Le scuole sono la ciliegina sulla torta di un percorso di entusiasmo crescente: da 87 tifosi alla prima partita in B, soltanto il coraggio della famiglia Polimeni poteva immaginare questo, oggi le scuole sono il valore aggiunto di questo mondo“.

La parola è passata a Tonino Quattrone, imprenditore reggino e responsabile della creazione del sito web grazie a Graficup – M5D Group, ha dichiarato: “E’ un onore essere qui. La famiglia Polimeni la seguo in tutte le circostanze e le categorie. Lo sport reggino è il nostro punto debole o di forza, in base ai punti di vista, siamo vicini a tutte le realtà. Ci abbiamo messo anima e cuore per questo sito, un amore che supera partnership e rapporto economico. Non vogliamo solo raccontare la partita, le attività della Sport Specialist non si concludono sabato o domenica ma hanno un impatto sul territorio a 360°. La visione di Antonio Polimeni è stata proattiva verso il territorio in cui ci sono scuse e giustificazioni. Abbiamo speso tanto tempo sul dominio internet reggiocalabriavolley. Marco e Antonio non volevano comunicare volevano dimostrare l’amore per il territorio: abbiamo despersonalizzato la squadra in favore del territorio interessato. In questa scelta si fa sentire la città vicino allo sport“.

Non poteva mancare l’input del delegato allo sport e del turismo del Comune di Reggio Calabria, Giovanni Latella, ha dichiarato: “Domenica scorsa il sindaco Falcomatà è venuto a vedervi ed è rimasto entusiasta. Ringrazio la Domotek rappresenta il volley a Reggio Calabria. È la squadra che è in Serie A3, mi auguro che, visto il campionato, la vostra forza, come giocate, siete una squadra che merita di approdare in A2. Vi faccio un in bocca al lupo per i Playoff. Mi auguro che la Palestra di Ravagnese possa diventare il centro della formazione della pallavolo”.

In conclusione, Antonio Polimeni, founder e Mister della Domotek Volley Reggio Calabria, ha espresso orgoglio e visione per il futuro della squadra, sottolineando il lavoro dietro le quinte e i progetti innovativi in cantiere.

“Stiamo lavorando su un’app spettacolare, che permetterà di condividere immagini, file e statistiche. Tifosi e avversari potranno assistere agli allenamenti, e ci sarà una sezione dedicata alle interviste. Abbiamo chiuso accordi con multinazionali, e la pressione di realizzare il sito in questa fase è legata a questi sviluppi. Il volley giocato? Polimeni ha concluso con uno sguardo al futuro: “Vincerà non solo chi arriva primo in classifica, ma chi capisce i fattori di campo, aziendali e di marketing. La lungimiranza di chi mi sta accanto è un fattore chiave. Faccio un in bocca al lupo a tutti noi per il presente e il futuro“.