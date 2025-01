Donadoni e Tassotti in città per “Il Calcio è Arte”, Gruppo R.E.D: ‘Si apre ciclo di sei conferenze’

“La presenza in riva allo Stretto di Roberto Donadoni e Mauro Tassotti per la kermesse ‘Il calcio è arte‘ nell’ambito dell’iniziativa che vede in mostra alla Pinacoteca civica comunale importanti cimeli che ripercorrono la storia recente e passata del calcio mondiale, ha aperto un ciclo di sei conferenze che proiettano la nostra città nel panorama nazionale e internazionale rendendola ancora più attrattiva, per altro affrontando temi che attraverso il calcio aprono importanti riflessioni sulla pace, sulla povertà alimentare e sulla lotta contro il razzismo e ogni forma di discriminazione”.

È quanto dichiarano i componenti del Gruppo consiliare R.e.d. Filippo Burrone, Antonino Castorina e il vicesindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria Carmelo Versace.

“Se da un lato – proseguono gli esponenti del Gruppo R.e.d. – vi è un lavoro di concerto tra Comune e Città Metropolitana volto a fare della nostra città l’epicentro di eventi di tale caratura, dall’altro vi è un lavoro silente ed operoso che si sta portando sulle strutture sportive come il Granillo, la Piscina Comunale e tante altre realtà che stiamo rimettendo in ordine con interventi mirati e rivolti alle esigenze della collettività”, concludono Burrone, Castorina e Versace.