Reggio, donazione di Confartigianato-Ancos al GOM

Un ecografo portatile multisonda di ultima generazione è stato donato al Grande Ospedale Metropolitano

“Bianchi–Melacrino-Morelli” dal Confartigianato-ANCoS di Reggio Calabria.

Il macchinario, adatto all’assistenza domiciliare, frutto della raccolta fondi 5×1000 ANCoS Confartigianato,

potrà essere utilizzato dalla U.O.C. Pneumologia. Il nuovo ecografo consentirà una più attenta e veloce valutazione del cavo pleurico e parenchima polmonare, nonché di eseguire toracentesi eco-guidate, valutazioni degli addensamenti polmonari e, conseguenti, ottimizzazioni terapeutiche. Continua quindi l’importante e costante attività di solidarietà di ANCoS Confartigianato sul territorio, in special modo in questo periodo di emergenza Covid.

La donazione dell’ecografo è una delle tante donazioni realizzate, grazie alle numerose donazioni di

cittadini, artigiani ed imprenditori che hanno scelto di destinare il loro 5×1000 all’ANCoS Confartigianato.

Il presidente del comitato provinciale di Reggio Calabria ANCOS Confartigianato, Enzo Marra, e il presidente

di Confartigianato, Salvatore Ascioti, commentano l’importante gesto di solidarietà al territorio:

“Siamo onorati di poter mettere in campo queste iniziative. Dobbiamo ringraziare tutto il Consiglio Direttivo e i nostri associati per l’impegno che mettono ogni giorno nelle tantissime attività di volontariato svolte da ANCoS Confartigianato in campo sociale, culturale, sanitario, assistenziale ed educativo. Un ringraziamento, infine, a tutti gli operatori sanitari per lo straordinario lavoro che svolgono quotidianamente”.