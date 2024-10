Reggio, Centro cristiano del Mediterraneo dona 50 mascherine alla Città Metropolitana

Ieri mattina, presso la sala monsignor Ferro, il sindaco Giuseppe Falcomatà ha incontrato una delegazione del Centro cristiano del Mediterraneo per ricevere le cinquanta mascherine realizzate dalla comunità e donate alla Città Metropolitana.

Ha aggiunto:

«Dall’inizio delle sue attività la comunità guidata dal pastore Tony Moscato, si è sempre distinta per altruismo, empatia ed una generosità genuina e disinteressata. La realtà di via Vallone Croce, è un buon esempio dal quale attingere pratiche di equità, giustizia, solidarietà e conforto nella fede per un a ricerca, continua e costante, del supporto ai più deboli e bisognosi, alle persone fragili della società». Un’opera meritoria, insomma, che a parere del sindaco «dovrebbe fungere da stimolo per ognuno di noi».