Reggio, donazione del Moto Club SG Custom al reparto di Pediatria del GOM

Un gesto tangibile di vicinanza ai piccoli pazienti ed al personale sanitario. Un modo, da parte dei motociclisti, per dire "grazie, vi siamo vicini, noi non ci dimentichiamo di voi"

Batte forte il cuore dei centauri reggini. La donazione effettuata dal Moto Club SG Custom ASD Reggio Calabria al reparto di Pediatria del Grande Ospedale Metropolitana non è che l’ultima delle iniziative benefiche messe in atto dai motociclisti che, nel 2022, hanno dato un vero e proprio esempio di “come prendersi cura della collettività”.

Donazione del Moto Club SG Custom al GOM

Non sono forse le associazioni ed il lavoro nei confronti della comunità a definire che tipo di città siamo?

I ragazzi del Moto Club SG Custom lo hanno stabilito già da un po’, promuovendo prima la “Distinguished Gentleman’s Ride” e poi il “Babbo Natale in moto“, infine nei giorni scorsi, facendo dono di un saturimetro “speciale” al reparto in cui sono ricoverati i piccoli pazienti di Reggio e provincia.

Nel dettaglio di tratta di un monitor multiparametrico palmare attraverso il quale è possibile misurare la pressione sistolica, diastolica e pressione media. Un gesto tangibile di vicinanza a quanti hanno scelto di mettersi al servizio delle persone, nonostante le ben note difficoltà della sanità in Calabria. Un modo, dunque, anche per dire “grazie, vi siamo vicini, noi non ci dimentichiamo di voi”.