“Donna”, al Kalura è tutto pronto per l’evento dell’8 marzo

Tanta storia alle spalle ma tanta altra ancora da creare. Il Kalura torna con un altro fantastico evento. L’occasione, stavolta, è quella della Festa della donna.

Il Kalura decide di accogliere le donne reggine con un fantastico apericena. Era stato proprio il locale di Catona a lanciare, tanti anni fa, questo particolare tipo di ‘evento’ sulla scena reggina. Ed ora dopo centinaia di eventi alla spalle, una chiusura e la riapertura, il Kalura vuole festeggiare con voi una tradizione che non è andata perduta.

E chissà, magari l’apericena organizzato in occasione dell’8 marzo sarà solamente il primo di una lunga serie.

QUANDO

L’appuntamento al Kalura è per venerdì 8 marzo a partire dalle ore 20:30. Tutte le donne sono invitate a partecipare e a godere della fantastica atmosfera del Kalura, dell’ottimo cibo e della buona musica.

La Festa delle Donne al Kalura sarà infatti accompagnata dalla presenza di Augusto Favaloro & i Rubacuori che, più volte, hanno stregato i reggini con la loro musica.

Dalle 23:30 in poi le porte del bellissimo locale della periferia reggina si aprono anche al mondo maschile per l’immancabile serata italiana “Anema & Core” che vedrà la presenza del Dj Antonio Venanzi.

Al Kalura però non si pensa solamente al divertimento, ma anche alla solidarietà. Durante il party, per chiunque volesse, sarà infatti possibile fare delle donazioni grazie alla partnership con l’Associazioe AIL di Reggio Calabria, #iosonodonna e ACI Reggio Calabria.

Le associazioni reggine avranno infatti un corner dedicato in cui sarà possibile effettuare le donazioni.

“Io donna, io persona

avvilita come un oggetto

come bambola da letto

io non voglio essere schiava

e neppure esser padrona

voglio essere soltanto

una donna,una persona”.

Il Kalura con questa particolare grafica vi invita ad essere donne libere, libere di mostrarsi al mondo come meglio credete, libere da etichette e pregiudizi. Per rappresentare questo spirito libero il Kalura ha scelto Mia Martini, un’artista emblematica dalla grande forza d’animo.

INFO & PRENOTAZIONI

Chiamare il numero 3493059107

N.B. L’ingresso per l’apericena è su prevendita. Per l’evento Anema & Core, invece, si procederà per lista.