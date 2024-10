Il doodle di Google: chi è Roberto Gómez Bolaños

Oggi, giovedì 21 febbraio, il doodle di Google mostra ai visitatori di tutto il mondo un nuovo personaggio. Il signore disegnato a mezzobusto con una casacca da arbitro è Roberto Gómez Bolaños (Città del Messico, 21 febbraio 1929 – Cancún, 28 novembre 2014).

Soprannominato Chespirito (diminutivo della pronuncia spagnola di Shakespeare) per la sua abilità nello scrivere storie, creò programmi televisivi molto apprezzati in America Latina, Usa e Spagna. Il motore di ricerca lo ricorda nel 91esimo anniversario della nascita. Perchè lo sceneggiatore, autore televisivo, attore e scrittore messicano è conosciuto anche in Italia?

Negli anni Settanta diede vita ai personaggio di “El Chapulín Colorado” ed “El Chavo”, che ebbero largo successo tra il pubblico. La sua mente creò poi numerose altre figure di fantasia, da “Chómpiras” al “Doctor Chapatín”, da “Vicente Chambón” a “Chaparrón Bonaparte”. I programmi di Bolaños sono diventati famosi in tutta l’America Latina, ma anche negli Stati Uniti e in Spagna. Tra gli anni Ottanta e Novanta i suoi sketch furono raccolti in un programma settimanale intitolato Chespirito. Morì a 85 anni il 28 novembre del 2014 a Cancún, in Messico.