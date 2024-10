Vaccini senza prenotazione: l’elenco dei centri aderenti a Reggio

L’elenco dei punti vaccinali, gli orari e i giorni di apertura, distinti per Comune e le modalità di accesso

I punti vaccinali distribuiti sul territorio sono in modalità “Open”: è possibile, quindi, accedere senza necessità di prenotazione. C’è solo qualche eccezione in alcuni punti vaccinali pediatrici e su Mesoraca, dove si rende necessario mantenere la prenotazione per garantire un’efficiente organizzazione.

Proseguono, parallelamente, anche le porte aperte negli istituti scolastici in base alla programmazione comunicata.

Si ringrazia per la preziosa collaborazione le Azienda Sanitarie e Ospedaliere, il personale medico, infermieristico e amministrativo, i volontari, l’Ufficio Scolastico Regionale, i dirigenti e il personale scolastico e i sindaci dei Comuni calabresi. QUI è possibile scaricare la modulistica necessaria per la vaccinazione.

Leggi anche

L’elenco dei centri vaccini “open” a Reggio Calabria

Di seguito l’elenco dei punti vaccinali, gli orari e i giorni di apertura, distinti per Comune e le modalità di accesso.

BIANCO

Lunedì e Venerdì. Dalle ore 8 alle ore 14. Open fascia dai 12 anni in su con priorità per i prenotati.

Martedì, Mercoledì e Giovedì. Dalle ore 08 alle ore 14. Open fascia dai 12 anni in su con priorità per i prenotati.

Martedì, Mercoledì e Giovedì. Dalle ore 14 alle ore 17. Open fascia 5-11 anni con priorità per i prenotati

GIOIA TAURO – P.O. Giovanni XXIII

Dal Lunedì al Sabato. Dalle ore 9 alle ore 13.30 e dalle ore 14 alle ore 17.30. Open fascia dai 12 anni in su con priorità per i prenotati

MELITO PORTO SALVO

Dal Lunedì alla Domenica. Dalle ore 9 alle ore 18. Open fascia dai 12 anni in su con priorità per i prenotati

MONASTERACE

Lunedì, Martedì, Mercoledì e Venerdì. Dalle ore 17 alle ore 20. Solo su prenotazione.

Sabato. Dalle ore 8 alle ore 20. Solo su prenotazione.

Lunedì, Martedì, Mercoledì e Venerdì. Dalle ore 14 alle ore 17. Solo su prenotazione

REGGIO CALABRIA

–Pellaro-Centro Civico Cardea

Dal Lunedì al Sabato. Dalle ore 8 alle ore 14 e dalle ore 15 alle ore 19. Open fascia dai 12 anni in su con priorità per i prenotati

–Polo Sanitario Nord-Palazzo Campanella

Dal Lunedì al Sabato. Dalle ore 8.30 alle ore 13 e dalle ore 14.30 alle ore 18. Open fascia dai 12 anni in su con priorità per i prenotati

Domenica. Dalle ore 8.30 alle ore 13. Open fascia dai 12 anni in su con priorità per i prenotati

Dal Lunedì al Sabato. Dalle ore 15 alle ore 17. Open fascia 5-11 anni con priorità per i prenotati.

-Polo Sanitario Sud- via Padova

Dal Lunedì al Venerdì. Dalle ore 9 alle ore 13. Open fascia dai 12 anni in su con priorità per i prenotati.

Martedì e Giovedì. Dalle ore 15 alle ore 18. Open fascia dai 12 anni in su con priorità per i prenotati

PALMI

Dal lunedì alla domenica. Dalle ore 8.30 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19. Open fascia dai 12 anni in su con priorità per i prenotati

ROSARNO

– Centro Protezione Civile

Mercoledì e Giovedì. Dalle ore 8 alle ore 14. Open fascia dai 12 anni in su con priorità per i prenotati

SCILLA

Casa della Salute

Dal Lunedì alla Domenica. Dalle ore 9 alle ore 13. Open fascia dai 12 anni in su con priorità per i prenotati

SIDERNO

– Struttura Territoriale

Dal Lunedì alla Domenica. Dalle ore 9 alle ore 19. Open fascia dai 12 anni in su con priorità per i prenotati

TAURIANOVA

– Poliambulatorio specialistico

Dal Lunedì alla Domenica. Dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19.30. Open fascia dai 12 anni in su con priorità per i prenotati

Sabato e Domenica. Dalle ore 15 alle 19. Open fascia 5-11 anni con priorità per i prenotati