Reggio, parcheggi gratis per il Natale: l'elenco delle vie

Di seguito giorni e orari dell'iniziativa in sinergia tra Comune e Atam e l'elenco delle arterie interessate dal provvedimento

Sulla scia di quanto fatto nel 2021, anche quest’anno, l’amministrazione comunale di Reggio Calabria, in collaborazione con Atam, ha disposto la gratuità dei “parcheggi blu” nelle vie limitrofe al Corso Garibaldi per tre giorni del mese di dicembre, in modo da agevolare lo shopping di Natale. Un’iniziativa a favore sia dei commercianti che degli avventori, che partirà proprio da questa settimana.

A Reggio Calabria parcheggi gratis in centro per lo shopping di Natale

Le date da cerchiare in rosso sul calendario sono quelle di:

sabato 10 dicembre dalle ore 16:00 alle 19:30;

sabato 17 dicembre dalle ore 16:00 alle 19:30;

venerdì 23 dicembre per l’intera giornata.

N.B. La gratuità sarà solo nei giorni e negli orari sopra indicati.

L’elenco delle vie

Le arterie interessate dal provvedimento, interamente gratuite sono le seguenti:

via Demetrio Tripepi;

via del Torrione;

via Aschenez;

via Filippini;

via Tommaso Campanella;

via Orange;

via G. Arcovito;

via A. Cimino;

via San Francesco da Paola;

via Monsignor Ferro.

Le vie perpendicolari al Corso Garibaldi saranno gratuite dal corso verso monte: