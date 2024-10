Domenica delle Palme a Reggio: Morosini al Duomo e Messa in streaming

Domani, 5 aprile, l’arcivescovo di Reggio Calabria – Bova vivrà la solennità all’interno di una Cattedrale senza popolo.

COME SEGUIRE LA SANTA MESSA

Tutti i fedeli potranno concorrere nella preghiera seguendo la liturgia eucaristica via streaming dalla pagina Facebook de L’Avvenire di Calabria o in tv attraverso il segnale di ReggioTv, emittente televisiva locale (canale 14 del digitale terrestre). Un fatto inedito, quello vissuto dalla diocesi, che si stringerà attorno al suo presule. La santa messa andrà in onda dalle 11.

Sempre domani, alle 17, si terrà l’adorazione Eucaristica e la celebrazione del Rosario, con meditazione dell’arcivescovo in diretta dall’episcopio e trasmessa in streaming sulla pagina Facebook ufficiale dell’arcidiocesi di Reggio Calabria Bova.

Leggi anche

CALENDARIO SETTIMANA SANTA

Di seguito ecco il calendario delle funzioni religiose della Settimana Santa e le indicazioni per seguirle dal vivo:

Lunedì e Martedì Santo

Ore 17: Adorazione Eucaristica, Celebrazione del Rosario, con meditazione del Vescovo dall’episcopio, trasmessa in streaming (pagina facebook: Diocesi Reggio-Bova) e da RTv.

Ore 19.15: Celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo, trasmessa solo in streaming (pagina facebook: Diocesi Reggio-Bova).

Mercoledì Santo

Ore 17: Celebrazione del Vespro. Adorazione Eucaristica con meditazione del Vescovo dalla Cappella del Seminario, trasmessa in streaming (pagina facebook: Diocesi Reggio-Bova) e da RTv. Ad essa si uniranno tutti i sacerdoti, in sostituzione della Messa del Crisma. In questo giorno, quella del vescovo sarà l’unica celebrazione in streaming di tutta la diocesi.

Ore 19.15: Celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo, trasmessa solo in streaming (pagina facebook: Diocesi Reggio-Bova).

Giovedì Santo

Ore 17: Celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo in Cattedrale, trasmessa in streaming (pagina facebook: L’Avvenire di Calabria) e da RTv.

20.30: Adorazione Eucaristica con il Vescovo, dall’episcopio, trasmessa solo in streaming (pagina facebook: Diocesi Reggio-Bova).

Leggi anche

Venerdì Santo

Ore 15: Dalla chiesa del Santissimo Salvatore, l’arcivescovo persone porterà processionalmente la croce all’Ospedale nel reparto degli ammalati di Covid – 19. Verrà trasmesso solo in streaming (pagina facebook: L’Avvenire di Calabria).

Ore 17: Celebrazione della Passione del Signore, presieduta dall’arcivescovo in Cattedrale, trasmesso in streaming (pagina facebook: L’Avvenire di Calabria) e da RTv.

Ore 21: La comunità diocesana è invitata ad unirsi al Santo Padre per la Via Crucis trasmessa da TV2000.

Sabato Santo

Ore 17: Rosario. Adorazione Eucaristica e meditazione del Vescovo, in episcopio, trasmessa in streaming (pagina facebook: Diocesi Reggio-Bova) e da RTV.

Ore 19: Veglia Pasquale presieduta dal Vescovo in Cattedrale, trasmessa in streaming (pagina facebook: L’Avvenire di Calabria), mentre RTv la trasmetterà in differita alle ore 22. Per la complessità dei Riti, è opportuno che i sacerdoti non trasmettano in diretta streaming la Celebrazione della Veglia pasquale da loro presieduta. Si invitino, pertanto, i fedeli ad unirsi in preghiera con il Vescovo, usufruendo del collegamento in streaming, dall’episcopio, alle ore 19, o a quello, in differita, trasmesso da RTv.

Domenica di Pasqua

Ore 11: Celebrazione eucaristica presieduta dall’arcivescovo in Cattedrale, trasmessa in streaming (pagina facebook: L’Avvenire di Calabria) e da RTv.

Ore 17: Celebrazione del Rosario, Adorazione eucaristica con meditazione del Vescovo, trasmessa solo via streaming (pagina facebook: Diocesi Reggio-Bova).

Dopo la Santa Messa di Pasqua il Vescovo, alle ore 12, benedirà la Città e la Diocesi dal sagrato della Chiesa Cattedrale, al suono delle campane. Tutte le campane della Diocesi suoneranno all’unisono, come acclamazione a Cristo Risorto ed augurio di speranza.