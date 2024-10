Drago: ‘Faccio i complimenti a Taibi, mai visto uno spogliatoio così solido’

Incontro con i giornalisti per mister Drago alla vigilia della sfida con il Rende: “La condizione generale è buona. Qualcuno come Zibert e Salandria hanno lavorato a parte, ma solo per i primi giorni. Sono tutte partite difficili, chi ci incontra vuole fare bella figura, ma l’abbiamo preparata bene, spetta a noi dimostrarlo in campo.

E’ stata cambiata la metodologia di lavoro e quelli che non giocavano da tempo, soprattutto nei finali di gara, ne subiscono le conseguenze. Stiamo valutando una serie di situazioni, domenica abbiamo giocato con Bellomo dietro Baclet, ma comunque cambia poco, dipende anche da come giocano gli avversari.

Quando scelgo una formazione da mandare in campo, faccio le valutazioni durante il corso della settimana, senza calcolare chi c’era prima e chi è arrivato dopo. Conta solo il gruppo e chi penso mi possa dare garanzie in campo, anche in base alle caratteristiche degli avversari, non guardo i giocatori di prima o gli ultimi arrivati.

Non lavoriamo sui moduli ma sui principi, quindi una punta in più o un trequartista in più non cambia, le modifiche possono arrivare anche a gara in corso. La Reggina a Castelllammare di Stabia ha giocato da squadra facendo una grande partita, è necessario lavorare su quegli episodi che ci stanno condizionando e condiziona anche i giudizi.

In fase di possesso dobbiamo fare meglio, in quella difensiva sono stati subiti pochissimi gol da quando ci sono io. La squadra sapeva della penalizzazione, come tutto l’ambiente, quindi tutti si deve lavorare sulla classifica che c’è adesso. Cambieremo qualcosa sicuramente, non ci saranno stravolgimenti però.

Il ritiro? Noi siamo qui per lavorare non per passeggiare. Mi è dispiaciuto non poter essere andato a casa a vedere i miei figli questo si, ma stare in albergo a me oppure ai calciatori non modifica nulla. Siamo a disposizione della società. Si può essere d’accordo o meno ma se la società lo decide noi dobbiamo adeguarci.

Sono 25 anni che vivo di calcio e vi giuro che uno spogliatoio così non l’ho mai visto e di questo ho fatto i complimenti a Taibi per averli scelti. Un gruppo solido e compatto, mi piacerebbe invitarvi qualche volta a stare con noi, non esistono vecchi e nuovi, c’è grande unità, poi quando non arrivano i risultati si ipotizza di tutto.

Devo migliorare sulla possibilità di sfruttare tutti i cambi a disposizione, ne prendo atto e ci lavorerò.

Il Rende è una squadra aggressiva, giovane, davanti alle telecamere della Rai, quindi tutti vorranno mettersi in evidenza.

Il presidente Gallo ha motivato la squadra. Volere è potere!”.

