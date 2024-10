Reggina, presentato ai tifosi il pullman amaranto – FOTO,VIDEO

Selfie, cori e sciarpate testimoniano la rinata passione per la squadra di calcio della nostra città

Accolto da un gran numero di tifosi, Luca Gallo ha presenziato all’esordio presso lo stadio “Oreste Granillo” del pullman amaranto. Tanto entusiasmo e riconoscenza per il presidente della Reggina che tanto sta facendo per riportare interesse attorno agli amaranto. Selfie, cori e sciarpate testimoniano la rinata passione per la squadra di calcio della nostra città.

