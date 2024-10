Drago: ‘Nessuno all’altezza della Reggina, merito del presidente Gallo’

Il suo breve percorso con la Reggina non è stato particolarmente fortunato. Eppure la società credeva moltissimo in lui avendogli proposto e poi sottoscritto un contratto biennale ancora in corso. Massimo Drago è stato interpellato dai colleghi di seriebnews.com e le sue dichiarazioni sono state riprese da TuttoC.com: “A Reggio la musica è cambiata, c’è un presidente come Gallo che ha dato man forte alle casse societarie e sta ricostruendo tutto, anche a livello organizzativo. Finalmente è tornato il giusto entusiasmo a Reggio Calabria. Quest’anno la squadra è davvero forte, non vedo altre pretendenti alla loro altezza. In Serie C possono vincere tranquillamente e ambire alla promozione diretta”.

