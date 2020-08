Reggio: dramma nel corpo dei Vigili del Fuoco, Capo Squadra in terapia intensiva

Un dramma ha scosso ieri il Comando dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria. Uno dei Capo Squadra ha subito uno sfortunato incidente nel tragitto che lo avrebbe condotto nel luogo dove avrebbe dovuto rispondere ad una richiesta di soccorso.

A bordo del camion, come di consueto, erano in corso le operazioni di preparazione. Improvvisamente, però, la portiera si è aperta nel mentre di una curva e il Capo Squadra è balzato fuori dalla vettura colpendo bruscamente l'asfalto: si trova attualmente in terapia intensiva a seguito di un intervento chirurgico molto impegnativo.

Il Vigile del Fuoco ha immediatamente perso conoscenza.