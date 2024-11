Prodotto il primo Drone-taxi che fa volare un passeggero – VIDEO

E’ ancora presto per immaginare un futuro fantascientifico, con i cieli solcati da migliaia di droni con a bordo passeggeri. Arriva però il primo drone taxi, capace di far volare una persona a bordo. L’incredibile novità è stata presentata all’ultima edizione del CES di Las Vegas.

Ehang 184 e, prodotto dalla compagnia cinese Ehang, è il nome di uno strumento che potrebbe rivoluzionare in futuro la vita di tutti gli esseri umani. Alimentato elettricamente, il drone può essere caricato completamente in due ore e trasportare fino 100 kg per un tempo di volo di 23 minuti (altitudine massima 11.500 piedi) a una velocità di circa 100 km/h. La piccola cabina è pensata per ospitare una persona.

Dopo la pianificazione del volo, il passeggero ha a disposizione due comandi: ‘decolla’ e ‘atterra’. Il problema principale, assieme a quello della sicurezza e ‘convivenza’ con i mezzi aerei, è legato all’autonomia. Troppo pochi 23 minuti per immaginare un trasporto aereo con il drone taxi. I test però proseguono, e tra qualche anno il progetto fantascientifico potrebbe diventare realtà.