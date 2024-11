Rivoluzione tecnologica: arriva DRU, il primo fattorino robot

La tecnologia, ogni giorno di piú, domina la vita quotidiana degli esseri umani. I droni sono oramai una realtá, grazie all´intelligenza artificiale i robot non sono piú roba da fantascienza. In Nuova Zelanda la Domino’s, nota pizzeria online, ha da poco lancianto il fattorino robot per le consegne a domicilio. DRU (Domino’s Robotic Unit) il suo nome, robot studiato per ottimizzare tempi e qualità dell’ordine. Giá sperimentato nella capitale di Wellington, DRU é un fattorino del terzo millennio dotato di 4 ruote e con una autononomia di circa 20 miglia, alcuni sensori permetteranno di evitare ostacoli durante il tragitto.

Capace di consegnare sino a 10 pizze, il fattorino robot ha uno scompartimento per le bevande e sará utilizzabile dal cliente grazie ad un codice univoco. Lo scorso 8 marzo la prima consegna ufficiale, esperimento riuscito con la piena soddisfazione dei clienti. La Domino’s ha lavorato col Dipartimento dei Trasporti del Queensland, in modo tale che il robot rispettasse tutti i parametri per la circolazione. Per vederlo a tutti gli effetti sulle strade bisognerá aspettare ancora un pó: entro il 2016 dovrebbe partire la produzione industriale per un lancio ufficiale previsto nel 2017 o 2018.