‘DropTicket’, a Reggio un nuovo servizio per pagare la sosta auto

La città di Reggio Calabria è più smart con DropTicket, applicazione sviluppata da A-Tono che consente di pagare direttamente da smartphone i minuti effettivi della sosta auto gestita da ATAM.

Dopo aver scaricato gratuitamente l’app dagli store, gli utenti possono acquistare i Pacchetti sosta da 5, 10 e 20 euro tramite circuito bancario (carte di credito e DropPay) e pagare senza alcun sovrapprezzo i minuti effettivi di sosta grazie alla funzionalità Start e Stop.

Il biglietto acquistato sarà automaticamente importato nell’app: al momento della sosta, l’utente digita la targa dell’auto e avvia il contatore con un semplice tocco sul display per poi premere Stop quando lascia il parcheggio. Una soluzione comoda ed efficace che farà risparmiare tempo e denaro agli automobilisti, sgravati dalla ricerca del parcometro più vicino e dalla preoccupazione per la scadenza dei tagliandi.

Nell’app è possibile acquistare, al costo di 75€, anche l’abbonamento mensile ordinario per le strisce blu.

Per agevolare il lavoro degli ausiliari del traffico, dotati di appositi strumenti per la verifica del pagamento, gli utenti sono invitati a scaricare il badge da apporre sul cruscotto della propria auto.

DropTicket non chiede ai suoi utenti di creare alcun account (si accede all’app senza login) e non prevede costi extra, né per l’attivazione né per il rinnovo del servizio.

Lanciata sugli store nel 2015, l’applicazione vanta oltre 100 mila utenti attivi e consente l’acquisto dei biglietti della pubblica utilità su tutto il territorio nazionale, compresi quelli del treno.

L’app è disponibile su App Store (iOS) e Google Play (Android).