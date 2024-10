DS Angelozzi: ‘Il Bari? La Reggina è lontana, ma se sfumasse la promozione diretta…’

Una intervista rilasciata alla Gazzetta del Mezzogiorno, per l’ex diesse del Bari Angelozzi, ripresa da tuttobari.com: “Sono convinto che la squadra sia molto forte e con Vivarini abbia trovato la continuità e solidità giusta per vincere. La Reggina è lontana nove punti, rimontare non è semplice, ma se sfumasse la promozione diretta, il Bari ha tutto per vincere i play off. Spero che ai galletti sia permesso di concorrere per riprendersi la B che già non rende giustizia ad una piazza del genere. Ma la C è una dimensione davvero ingiusta per un pubblico così meraviglioso”.

