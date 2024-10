Calcio, Setti: ‘Bloccare le promozioni? Scorretto per chi ha speso i soldi per salire’

Si susseguono i pareri nel mondo del calcio. C’è chi è scettico riguardo la ripresa, chi invece vuole credere e quindi sperare che la pandemia possa rientrare almeno nel giro di un mese. Poi le considerazioni su quello che potrà essere nel caso in cui questo non dovesse accadere ed oggi su Gazzetta dello Sport l’opinione del presidente del Verona Setti: “A noi piacerebbe riprendere e siamo per questa linea. Non sono d’accordo con l’annullamento dei campionati e blocco di promozioni e retrocessioni: provocherebbero cause infinite e poi sarebbe poco corretto nei confronti di chi sta sotto e ha speso soldi per salire”.

Leggi anche