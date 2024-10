Due anni di Sport per il Parco Caserta. Trionfo di entusiasmo ed appartenenza per Italica Sport

Altro giro di boa. Piccolo ma significativo. Un traguardo raggiunto che fa ben sperare per il 2019 e oltre.

I due anni del Parco Caserta Sport Village, festeggiati nella serata di lunedì 21 gennaio, non possono che testimoniare il grande lavoro fatto fino ad oggi. Quello di un’intera squadra che si muove in perfetta sinergia ed armonia. La partecipazione di dipendenti, collaboratori, atleti, tecnici, istruttori ed intere famiglie presenti all’evento ‘Due anni di Sport’ è la chiara dimostrazione di quanto il Parco sia stato in grado di offrire finora ai suoi iscritti.

La foto conclusiva che ritrae il Direttore Marco Polimeni, circondato dal rosso dei piccoli atleti di Italica Sport, attorno alla grande torta dei primi due anni, rappresenta il perfetto epilogo di un percorso virtuoso fatto di entusiasmo, professionalità e passione. Il galà sportivo ‘Due anni di Sport’ organizzato presso la sala 3 del plesso A Nino Gangemi è stata una bellissima occasione per portare in rassegna i risultati raggiunti nei 730 giorni di attività.

Prima la presentazione delle oltre 20 attività sportive attraverso i pannelli, realizzati grazie ai veri fruitori del parco, i propri iscritti, per rappresentare al meglio la vera e reale immagine delle attività sportive svolte all’interno della struttura.

Subito dopo la sfilata degli atleti di Italica Sport, con indosso i capi della nuova linea di abbigliamento Italica Sport – Parco Caserta, ha impreziosito la festa di compleanno.

Per la prima volta il Parco Caserta ha dato vita ad una sfilata di capi sportivi mostrando l’abbigliamento rivolto alle squadre agonistiche ed allo staff del Parco. Felpe, polo, t-shirt, costumi, body e tanto altro materiale tecnico sportivo è stato presentato davanti a centinaia di soci attraverso la presentazione di sei linee.

Un evento unico nel suo genere, mai visto prima che indicherà ancor di più il senso di appartenenza alla realtà sportiva formata dal binomio tra Italica Sport Sport e Parco Caserta Sport Village. Un tripudio di colori e luci che ha reso la sala 3 del Parco la location ideale in cui far bella mostra di sé.