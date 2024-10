Due calabresi in Paraguay per il ‘Junio Italiano 2019’ con l’opera “Oceano”

Due calabresi debutteranno in Sud America, ad Asunción, il 26 Giugno con l’opera lirica “Oceano” al Gran Teatro del Banco Central del Paraguay

Un‘opera lirica appassionante e coinvolgente, corsi e ricorsi storici di grande attualità, con cui l’affermato compositore Girolamo Deraco e lo scrittore, debuttante librettista, Giuseppe Nicolò hanno omaggiato i migranti Italiani che alla fine dell’ottocento con i bastimenti partivano dai porti Italiani verso il Sud America. Una serie di eventi si susseguono tra balli, nascite, morti e nuovi amori. Valigie piene di speranze stanno accatastate una sull’altra. Il cuore rimane in tensione per tutti, e tutti hanno lo stesso punto di domanda: come sarà il nuovo mondo?

“Il libretto trae spunto dal romanzo di Edmondo De Amicis “Sull’oceano” pubblicato nel 1889, in cui lo scrittore viaggia per 22 giorni su un bastimento annotando ogni giorno l’intensità drammatica della migrazione italiana”.

L’opera, inserita all’interno del cartellone Junio Italiano 2019, è stata commissionata dall’Ambasciata Italiana ad Asuncion in Paraguay, su richiesta dell’Ambasciatore Gabriele Annis ed è in collaborazione con El Centro Cultural de la República El Cabildo, grazie alla Direttrice Margarita Morselli.

I personaggi principali saranno gli affermati cantanti paraguaiani Josè Mongelos (Edmondo De Amicis, tenore), Mathias Barranco (Comandante, baritono), Alejandra Meza (Signorina di Mestre, soprano). A dirigere l’Orquesta sinfónica del congreso nacional del Paraguay sarà il Maestro Diego Sánchez Haase, mentre al regia sarà dell’autore dell’opera, Girolamo Deraco.