Due giovani atleti neroarancio alla Coppa carnevale

I giovani atleti neroarancio Giovanni Scialabba ed Arsenije Stepanovic parteciperanno alla 29a edizione della “Coppa Carnevale” in programma a Piombino (LI) dal 27 febbraio al 3 marzo.

I due classe 2000, protagonisti dei campionati di Serie C ed Under 18 d’Eccellenza, guidati dal Resp.Settore Giovanile Pasquale Iracà e costantemente aggregati alla prima squadra, disputeranno questa manifestazione con la squadra della Next Step Academy allenata da coach Massimiliano Bozzola.

Per loro un importante occasione per confrontarsi con alcune tra le maggiori realtà giovanili del panorama cestistico italiano e non solo.