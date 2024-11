E’ Antonio Cugliandro il nuovo assistente allenatore della Vis.

Si va sempre più delineando lo staff tecnico della Vis in vista della stagione agonistica 2014/15. Coach Checco D’Arrigo nel prossimo campionato di Dnc sarà affiancato da un assistente allenatore nuovo di zecca: si tratta di Antonio Cugliandro, reduce da uno storico doppio salto consecutivo di categoria (dalla promozione alla serie D e dalla serie D alla C regionale) sulla panchina della Kleos Lazzaro. Il tutto nelle vesti di allenatore/giocatore.Cugliandro è un volto notissimo agli addetti ai lavori per aver militato nel corso della carriera in quintetti reggini quali Cap, Botteghelle, Abba e la stessa Vis. Il suo è dunque un ritorno nella compagine bianco/amaranto. È stato fortemente voluto dal dg Luigi Di Bernardo e da tutta la dirigenza reggina perché rispecchia perfettamente l’identikit dell’uomo Vis: giovane, ambizioso, con tanta voglia di fare e grande predisposizione al sacrificio e al duro lavoro in palestra. Tutti ingredienti indispensabili per emergere in un ambiente ipercompetitivo come quello della pallacanestro.“Affronterò questa nuova avventura – ha dello il neo assistant coach – con tanto entusiasmo e voglia di far bene. Non vedo l’ora di iniziare. La Vis è una società importante nella quale sono certo di poter crescere a livello professionale. Per me sarà un onore, vista la sua bravura, affiancare coach D’Arrigo nella conduzione tecnica della squadra. L’ho già avuto come allenatore: lo ritengo uno dei tecnici più preparati in circolazione dal quale non posso che imparare sia a livello umano che tecnico”.Cugliandro è attualmente impegnato nel corso per allievo allenatore organizzato dalla Fip Calabria. Il nuovo incarico alla Vis non gli impedirà comunque di continuare ad essere capo allenatore della Kleos basket in carrozzina, unica società del panorama cestistico calabrese a rotelle.