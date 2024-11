È ormai ufficiale e le passerelle della moda milanese l’avevano predetto: it’s the time of flower power. 1195

Di M.Carmela Di Marte – I guru della moda l’avevano predetto e i loro abiti lo avevamo mostrato ai nostri occhi: per questa P/E 2014 il motivo floreale non può mancare nel nostro guardaroba.Che si tratti di una gonna o di una blusa, di un abito o anche di un accessorio come una scarpa o una borsa, poco importa. Ciò che conta è che sia vestito di fiori.Da Dolce e Gabbana, con il loro stile floreale rivisitato in chiave barocca e mediterranea, con agrumi e vegetali; passando per Hermés con la sua foresta tropicale e le sue foglie lucide adibite su abiti mimetici; giungendo a Christian Dior con i suoi piccoli fiori tridimensionali su abiti anni Cinquanta e le sue borse impreziosite con fiori e cristalli colorati come la Lady Dior.Tutti ci mostrano l’eleganza dei fiori che uniti agli abiti diventano un tutt’uno, regalandoci la visione di opere d’arte.Must have di questa primavera è dunque il motivo floreale in tutte le sue varianti: dal pizzo al cotone, dal jeans alla seta; con l’unico obiettivo di donarci quella sensazione di leggerezza, freschezza e vivacità che la primavera porta con sé.Poco importa dunque se dovremo ancora aspettare per l’ambito sole primaverile, l’importante è che al momento possiamo affermare: flower power.