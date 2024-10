E’ tornata la serie A, godetevela all’ Hostaria dei Campi (Pizzeria-Ristorante)

Per mangiare bene e non perdere neppure un minuto del massimo campionato di calcio

Il posticipo

E’ tornata la serie A, sono tornati gli appuntamenti con l’Hostaria dei Campi. C’è sempre la possibilità di gustare buoni piatti e l’ottima pizza, davanti ad una partita di calcio. Il grande match di stasera è quello tra il Napoli, primo inseguitore della Juventus nella corsa allo scudetto e la Lazio, alla ricerca di una collocazione stabile in zona Champions. Schermi visibili per tutto il locale. Prenota.

Ristorante

Quando la qualità è elevata, i riscontri sono immediati. E’ infatti attraverso la cura e l’attenzione su ogni piatto che l’Hostaria dei Campi è riuscita a conquistare tutti anche con il ristorante. Primi e secondi a base di carne e di pesce che oggi viaggiano al pari dell’ormai famosissima pizza.

Menù completi a base di pesce, piatti gustosi quelli di carne con l’intramontabile “Fiorentina”, il Filetto al pepe verde, ai funghi o al gorgonzola, la Tagliata con rucola, grana e balsamico, gli Hamburger tradizionali di Angus o Chianina, gli Involtini e l’immancabile Palermitana.

Pizzeria

E poi la pizza. Oggi tutti chiedono la Curcuma. Il nuovo impasto di pizza che succede a quello dei multicereali e con farina integrale. La curcuma è conosciuta fin dall’antichità per le sue proprietà che sono in grado di apportare diverse benefici. Contiene sali minerali come ferro e potassio, ha proprietà antinfiammatorie, antidolorifiche e antiossidanti.

E siccome all’Hostaria dei Campi non ci si ferma mai, per rendere tutto ancora più buono e qualitativamente più apprezzato, ecco un’altra novità: tutti i tre gli impasti vengono lavorati con una nuovissima impastatrice di ultima generazione, che il noto locale reggino ha in esclusiva. Un macchinario ad altissimo potere idratante che aumenta la leggerezza e la friabilità e ovviamente anche la bontà della pizza.

Per il tuo tavolo chiama dalle ore 17:30 al 0965.324003 oppure il 349.3610766

“Dobbiamo avere il coraggio di seguire il nostro cuore e la nostra intuizione. In qualche modo, essi sanno che cosa vogliamo realmente diventare…” (cit.)