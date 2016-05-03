City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Easitaly, startup e innovazione pubblica all’Università Mediterranea

03 Maggio 2016 - 11:22 | di Vincenzo Comi

Easitaly, startup e innovazione pubblica all’Università Mediterranea

Domani, mercoledì 4 maggio 2016, dalle 11, l’Università Mediterranea di Reggio Calabria presso il Contamination Lab (Lotto D, Piano -2) ospita la seconda di dieci date di altrettanti seminari che fino ad ottobre si tengono in diverse città italiane. Il percorso presenta la policy del Governo a sostegno della crescita della cultura delle start up e delle Pmi Innovative.

LA SCALETTA. La giornata si apre alle 11 con i saluti del prorettore alla Ricerca dell’Università Mediterranea e responsabile scientifico del Contamination Lab, Claudio De Capua. A seguire, interventi di Mattia Corbetta (ministero Sviluppo economico, direzione generale Politica industriale, competitività e Pmi) su “Le policy nazionali a favore delle startup e delle Pmi innovative”. Massimo Calzoni (Invitalia) relaziona su “Promuovere e creare startup innovative: Smart&Start Italia”. Mentre Carmen Barbalace (Assessorato allo Sviluppo Economico e Programmazione delle Attività Produttive della Regione Calabria) interviene su “Determinanti dell’imprenditorialità: innovazione e startup”. A seguire, testimonianze offerte dai protagonisti di start up di successo “Ogni idea, una storia”. Sono previsti anche incontri personalizzati “one to one” di approfondimento sui temi trattati.

EASITALY e CLAB UNIRC. Easitaly è un roadshow nazionale, da aprile a ottobre 2016, che presenta le policy del governo per le startup e le Pmi innovative. L’iniziativa è del Ministero dello Sviluppo Economico, in collaborazione con Invitalia e con il supporto di Confindustria. A Reggio Calabria partner d’eccezione è il Contamination Lab, un laboratorio di impresa per studenti universitari dove le idee e le opportunità si incontrano con la creatività e progetti imprenditoriali.

IL BERSAGLIO. Gli eventi sono diretti principalmente a potenziali startupper, in particolare neolaureati, studenti agli ultimi anni di Università ma anche creativi e innovatori o esperti digitali che sviluppano che vogliono fare impresa, a startup e Pmi innovative già costituite o in corso di costituzione e a venture capitalist, business angels, hub o acceleratori di diversa configurazione, docenti, opinion leaders e media

 

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Università Mediterranea Attualità Studenti
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?