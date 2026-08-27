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Reggina, 8-1 nel test contro il Catona: doppietta per Reis

Terminato 8-1 l'allenamento congiunto andato in scena al Centro Sportivo Sant'Agata di fronte ad un numeroso pubblico

27 Agosto 2026 - 20:02 | Comunicato Stampa

reggina catona

È terminato 8-1 l’allenamento congiunto andato in scena al Centro Sportivo Sant’Agata. Di fronte ad un numeroso pubblico, gli amaranto sono andati a segno tre volte nel primo tempo, grazie alle reti di Rotulo, Guida e Acquadro. Nella ripresa le marcature di Abonckelet, Alma, Reis (doppietta) e Palmieri. Per il Catona in rete Batata.

Di seguito, il tabellino.

REGGINA-CATONA CALCIO 8-1

Reggina primo tempo: Lagonigro; Runza, Lancini, Girasole R.; Baggi, Franchini, Acquadro, Rotulo, Toscano; Guida, Macrì. Allenatore: Marchionni.

Reggina secondo tempo: Madia; De Mori (30′ st Verduci), Girasole D., Fazio; Specker, Abonckelet, Laaribi, Porcino, Palmieri; Alma, Reis.

Marcatori: 14′ pt Rotulo (R), 16′ pt Guida (R), 33′ pt rig. Acquadro (R), 38′ pt Batata (C), 6′ st Abonckelet (R), 11′ st Alma (R), 24′ st Reis (R), 29′ st Palmieri (R), 45′ st Reis (R).

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RegginaReggio Calabria Calcio
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