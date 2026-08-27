Reggina, 8-1 nel test contro il Catona: doppietta per Reis

È terminato 8-1 l’allenamento congiunto andato in scena al Centro Sportivo Sant’Agata. Di fronte ad un numeroso pubblico, gli amaranto sono andati a segno tre volte nel primo tempo, grazie alle reti di Rotulo, Guida e Acquadro. Nella ripresa le marcature di Abonckelet, Alma, Reis (doppietta) e Palmieri. Per il Catona in rete Batata.

Di seguito, il tabellino.

REGGINA-CATONA CALCIO 8-1



Reggina primo tempo: Lagonigro; Runza, Lancini, Girasole R.; Baggi, Franchini, Acquadro, Rotulo, Toscano; Guida, Macrì. Allenatore: Marchionni.

Reggina secondo tempo: Madia; De Mori (30′ st Verduci), Girasole D., Fazio; Specker, Abonckelet, Laaribi, Porcino, Palmieri; Alma, Reis.



Marcatori: 14′ pt Rotulo (R), 16′ pt Guida (R), 33′ pt rig. Acquadro (R), 38′ pt Batata (C), 6′ st Abonckelet (R), 11′ st Alma (R), 24′ st Reis (R), 29′ st Palmieri (R), 45′ st Reis (R).