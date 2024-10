Eccellenti risultati per gli atleti paralimpici del nuoto al Parco Caserta

Nello splendido scenario della Piscina del Villaggio dello Sport del Parco Caserta si sono tenuti ieri i Campionati Regionali Invernali della FINP (Federazione Italiana Nuoto Paralimpico).

Nell’ottica dell’integrazione, i Campionati di Nuoto Paralimpici si sono tenuti in contemporanea con il GRAND PRIX regionali FIN dei normodotati.

Gli atleti paralimpici hanno aperto i giochi, sia in mattinata che nel pomeriggio, con una batteria che ha visto scendere in campo Anna Barbaro, atleta plurimedagliata in campo nazionale e campionessa italiana in acque libere, che ha strappato il pass per i Campionati italiani nei 100 dorso conseguendo 1:46:67, ben al di sotto del tempo richiesto.

Si qualifica per i Campionati italiani giovanili,con un ottima prestazione, anche Aurora Esabotini nei 50 Dorso. Sulla stessa onda positiva Francesco Ditto che fa registrare il suo migliore tempo nei 50 dorso. Gli atleti appartenenti alla Polisportiva Team 14 sono stati premiati dal Presidente Regionale CIP Antonello Scagliola che si è complimentato per l’ottimo lavoro svolto.

Il Presidente Regionale Maurizio Marrara estremamente soddisfatto delle prestazioni dei ragazzi, che rappresenteranno la Calabria ai campionati italiani, consegna una targa al professore Giuseppe Laface come responsabile tecnico regionale.