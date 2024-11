Come si preparano le melanzane imbottite e fritte: la ricetta

La melanzana è originaria dell’India. Sebbene esistano innumerevoli documenti che dimostrano la coltivazione della melanzana nell’area del sudest asiatico sin dalla preistoria, sembra che in Europa fosse sconosciuta fino al sedicesimo secolo. La diffusione in Europa risale agli inizi del Medioevo.

La ricetta delle melanzane imbottite

Gli ingredienti

2 melanzane,

400 gr. di mozzarella,

200 gr. di prosciutto cotto,

100 gr. di pangrattato,

2 uova,

50 gr. di parmigiano o grana,

100 gr. di farina,

olio di semi,

sale

pepe a piacimento.

La preparazione

Per prima cosa taglio la mozzarella a fettine dello spessore di mezzo centimetro e la lascio a sgocciolare, lavo e taglio a fette le melanzane non troppo spesse (0.5 cm. circa) le salo e le lascio a riposare affinché perdano la loro acqua vegetale, metto a scaldare l’olio in una padella e quando è ben caldo faccio dorare le fette di melanzane per alcuni minuti da entrambi i lati.

Successivamente, dopo averne asciugato l’olio in eccesso stendendole su carta assorbente da cucina, dispongo metà delle fette di melanzane su di un piano di lavoro, metto una fetta di prosciutto cotto e mozzarella tagliata a fettine su ogni fetta, e le copro con le restanti fette di melanzane. In una ciotola sbatto le uova, aggiungo il parmigiano, salo e pepo. Passo le melanzane ripiene nella farina poi nell’uovo e infine nel pangrattato. Faccio scaldare nuovamente l’olio di semi usato in precedenza per friggere, friggo le melanzane pressandole leggermente, fino a quando non avranno raggiunto la giusta doratura. Le metto ad asciugare su carta da cucina. Dispongo su di un piatto da portata e le servo calde.