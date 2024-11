Ecco come si fanno le polpette di melanzane, un classico della cucina del sud Italia

di Gianluca Putortì – Le polpette di melanzane sono un classico della cucina del sud Italia che ognuno si vanta di sapere fare nella maniera migliore nonostante vi siano gli ingredienti di base, tra cui le melanzane, ovviamente, che sono comuni a tutte le ricette. In qualsiasi casa si vada esiste una ricetta della nonna per realizzarle: con il salame, con i pinoli e l’uvetta, con o senza la scamorza o la provola. Si può, in realtà, tranquillamente affermare che esistano tante ricette quante sono le famiglie , o quasi, e che ognuno nella propria vita abbia quasi sicuramente un ricordo di infanzia legato all’assaggio di queste squisite polpette, chi le mangia fritte, chi al forno o chi intinte nel sugo.

La domenica, per noi tutti, è il giorno ufficiale delle polpette: quelle di carne vanno per la maggiore, ma quelle di melanzana non sono da meno in termini di gusto e sapore.

Gli ingredienti di oggi sono: 2 melanzane, 2 uova, 50 gr. di parmigiano, 80 gr. di scamorza, 20 gr. di farina, Pangrattato q.b., prezzemolo q.b., aglio, olio per frittura (monoseme: mais, arachidi o girasole) q.b., sale q.b. e pepe nero q.b.

Per prima cosa lavo le melanzane, le sbuccio e le taglio a cubetti; le faccio bollire per circa 10 minuti. Successivamente le metto in uno scolapasta e le cospargo di sale, lascio riposare per circa un’oretta affinché perdano l’acqua.

Le sciacquo e le strizzo con un panno. In una terrina metto la polpa delle melanzane, le due uova, il prezzemolo, l’aglio tritato finemente, un pizzico di sale e di pepe, il parmigiano e la scamorza a cubetti. Amalgamo l’impasto sino a renderlo omogeneo. A questo punto formo con le mani le polpette, le rotolo nella farina e le lascio riposare in frigo per 20 minuti. Successivamente friggo in olio bollente le polpette di melanzane per circa 5 minuti, con l’accortezza di girarle sovente. Le appoggio su panni di carta assorbente per eliminare l’olio in eccesso e le servo calde. Alcuni accorgimenti: se l’impasto risulta essere troppo morbido aggiungo del pan grattato. Quando amalgamo il composto mi cospargo le mani di farina in modo tale da formare agevolmente la forma delle polpette che desidero ottenere.

Buon appetito! Vi aspetto tutti i martedì con “I Tipici del martedì – le ricette della nostra tradizione”.