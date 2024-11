Ecco come si preparano gli Spaghetti alle Vongole

di Gianluca Putortì – Gli spaghetti alle vongole sono un piatto napoletano a base di pasta e vongole. Come molti altri piatti della tradizione napoletana, dello stesso piatto esistono più versioni: rossa e bianca, esiste anche la versione senza vongole, che altro non è che spaghetti aglio e olio (Aglio e Uoglie) detti anche “alla Borbonica”.

La pasta può essere vermicelli, spaghetti o linguine e va cotta al dente e poi mantecata in padella nel sauté di vongole, infine si completa il piatto con prezzemolo tritato fresco. I pomodorini, cotti e un po’ appassiti, sono opzionali. È possibile condire gli spaghetti con Peperoncino.

Gli ingredienti di oggi sono: 400 gr di spaghetti, 1 kg di vongole, olio extravergine di oliva, 2 spicchi d’aglio, vino bianco, 2/3 cucchiai di panna da cucina, prezzemolo tritato, sale e pepe.

Per prima cosa lavo bene i frutti di mare sotto l’acqua corrente e li metto in una padella con 1 spicchio di aglio sbucciato e schiacciato, un poco di olio e poco pepe. Sfumo con un bicchiere di vino bianco. Copro la padella e lascio cuocere a fuoco basso finché i frutti di mare non si aprono completamente. Sguscio le vongole e le tengo da parte assieme al liquido di cottura filtrato (tenete da parte qualche vongola intera per la decorazione). Metto mezzo bicchiere di olio in una padella grande e faccio rosolare uno spicchio d’aglio sbucciato e appena rosolato lo elimino, aggiungo le vongole sgusciate assieme al loro liquido di cottura e tre cucchiai di panna da cucina. Faccio insaporire per un paio di minuti; aromatizzo con pepe e prezzemolo tritato. Cuocio gli spaghetti al dente e poi, dopo averli scolati, li faccio saltare in padella assieme al sugo di vongole. Li servo in piatti da portata con prezzemolo tritato e qualche vongola intera lasciata da parte.

Buon appetito! Alla prossima settimana con nuove ricette.