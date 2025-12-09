Reggio, al liceo Campanella il corso per l’ammissione alle facoltà biomediche e sanitarie

Un corso di preparazione gratuito relativo ai test di ingresso per le facoltà scientifiche, biomediche e legate alle professioni sanitarie

Il Liceo Classico “T. Campanella” propone, gratuitamente, un corso di preparazione dedicato alle classi terze e quarte dell’istituto. Il corso è relativo agli argomenti oggetto dei test d’ingresso per le facoltà scientifiche, biomediche e legate alle professioni sanitarie.

Si prevede la trattazione e l’approfondimento di argomenti specifici e la simulazione di test che verranno corretti e commentati in tempo reale dal docente.

Gli allievi saranno guidati a comprendere le strategie più adeguate per affrontare le prove.

L’Istituto, con questa ulteriore iniziativa, mira a orientare gli studenti , aiutandoli nella valorizzazione dei loro talenti e guidandoli verso la scelta della facoltà università più congeniale alle loro attitudini.