El Caribe e Famous, accoppiata vincente per la Notte delle Stelle

Conto alla rovescia per l’atteso evento del 10 agosto al lido El Caribe. A Melito di Porto Salvo attese migliaia di persone per la Notte delle Stelle, un format oramai consolidato nel corso degli anni.

Tra le associazioni e i gruppi che collaborano all’evento c’è ‘Famous’, organizzazione attiva da quasi un decennio a Reggio Calabria. GianMaria Alvaro, tra i fondatori di ‘Famous’, anticipa qualche dettaglio dell’attesa serata del 10 agosto.

“Il punto di forza della Notte delle Stelle presso El Caribe è sempre stato il palco, anche in questa edizione sarà così. La scenografia sarà spettacolare e curata nel minimo dettaglio, come sempre ci teniamo ad offrire il massimo dell’esperienza a chi sceglierà El Caribe per il 10 agosto”, assicura Alvaro.

Da 5 anni ‘Famous’ è una parte importante della Notte delle Stelle al Caribe. I numeri relativi alle presenze sono sempre stati in costante crescita, così come il gradimento del pubblico per un evento unico e spettacolare.

“La collaborazione con la proprietà di El Caribe e le altre associazioni e gruppi è il segreto dietro al successo degli eventi del 10 agosto. E’ un lavoro di coordinamento che vede Reggio Calabria essere il ‘cuore pulsante’, sia come organizzazione che come provenienza del pubblico. Lo scorso anno infatti ben 1000 persone si sono spostate da Reggio a Melito per la Notte delle Stelle”, racconta Alvaro.

Famous in questa estate 2019 organizza i party del venerdi sera presso il lido Piro Piro di Reggio Calabria, riscontrando anche in questo caso un successo di presenze.

“Per nostra fortuna abbiamo un target solido e trasversale che si è consolidato nel corso degli anni. Siamo riusciti a mantenere uno ‘zoccolo duro’ di pubblico che ci segue e ci apprezza. Così è anche per l’evento del 10 agosto a El Caribe, la nostra volontà assieme alla proprietà del lido e gli altri gruppi è quella di crescere costantemente e anche in questa edizione regalare una serata speciale”.